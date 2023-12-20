嘉豐食品公司盛大開幕 台山雜貨食品新天地

開業酬賓 好禮相贈

(本報訊)本週，波特蘭東南區傳來好消息，Powell街夾82街新開張一家食品雜貨店，名為「嘉豐食品公司」，為本埠華人帶來品種多樣、物美 價廉的特色中式雜貨和台山特產。

嘉豐食品公司店內各類商品種類繁多，貨品齊全，分區陳列，井然有序。該店主營台山特產，有各式魚蝦海味、鮑魚瑤柱、海參花椒、茯苓玉竹、菜乾山藥等乾貨和冷凍海產。雜貨店老闆趙生是地道台山人，店內經營的台山特產皆為趙生精心採選從台山進口。

除此之外，該還經營南北藥材、參茸燕窩、滋補禮品、花椒大料、油鹽醬醋、蔬菜瓜果、豬牛羊肉、米麵糧食、香燭祭品、鍋碗廚具等等，應有盡有。 寒冷冬日，沒有什麼比一份火鍋更暖人心的了。這次開業，嘉豐食品還貼心地專門陳列了火鍋食材區，美國和牛圈、澳洲羊肉捲、各色蝦丸牛丸、各味鍋底，物美價廉，滿足顧客冬日涮鍋的需求。

嘉豐食品不僅是大展廚藝前必來逛逛的食材寶庫，還是孩童的零食聚集地。這裡有餅乾小點、各味泡麵、果凍糖果、仙貝米餅等解饞解饞，還有冰紅茶、酸梅湯、王老吉和龜莧膏等美味飲品。

店主趙生介紹，嘉豐食品致力於為鄉間打造便利、愉悅的購物體驗，顧客可以選擇到店挑選商品，或透過電話或微信下單享受埠仔免費送貨服務，外埠顧客更可選擇郵寄到家 。店家支援現金、銀行卡、手機支付等多種支付方式，也接受EBT卡。開業期間，為答謝來賓，凡購物滿$40(個別商品除外)，均有贈品。

嘉豐食品公司每週營業7天，週一至週五上午9：00至下午6:30，週六日上午9:00至下午5:00。地址為8201 SE Powell Blvd, Suite C Portland OR。聯絡電話 503-954-2845。