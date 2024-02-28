同源會慶龍年晚宴政要雲集 各界嘉賓歡聚一堂同賀新春

（本報記者俄廣才攝影報導）春節承載著源遠流長的中華文化，凝聚著中華兒女的精神追求和情感寄托，約有五分之一的世界人口以不同的形式慶祝中國農歷新年。

2月25日晚，砵崙同源會在魚樂軒酒家舉辦慶龍年迎新春晚宴，同時慶祝同源會成立103週年，以及為青少年獎學金募集資金。

當天時值龍年正月十五，在這迎春納福的喜慶日子裡，來自州府，郡政府、都會局和多個城市的政界要員，以及本地各界嘉賓在內的近三百人應邀出席，共度中國新春佳節美好時光。

中華會館主席顧問應書琪擔任晚宴主持，他首先代表同源會向來賓們致以誠摯的節日祝福，並向大家介紹各界來賓。

主持人中華會館主席顧問應書琪在晚宴上致歡迎詞

俄勒岡州總檢察長艾倫 羅森布拉姆（Ellen Rosenblum），州參議員比爾 漢塞爾和夫人瑪格麗特（Bill Hansell & Margaret）、參議員詹姆斯 曼寧（James Manning Jr）、參議員邁克爾 德蒙布羅（Michael Dembrow & Ki Ki）與夫人琪琪、參議員魯 費雷德里克（Lew Frederick）；州眾議員和 阮（Hoa Nguyen）、眾議員麗莎 雷諾茲（Lisa Reynolds）、眾議員塔納 桑切斯（Tawna Sanchez）、眾議員Thuy Tran；波特蘭市長泰德 惠勒（Ted Wheeler），麥魯瑪郡主席傑西卡 維加 彼得森（Jessica Vega Peterson），俄勒岡中國理事會執行主席藍進，駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清，以及麥魯瑪郡、卡加瑪士郡、比弗頓市、格利森市、波特蘭市市府議員等三十多名政要出席了晚宴。

國際醒獅團在開幕儀式上舞獅助慶，波特蘭市長泰德 惠勒、麥魯瑪郡主席傑西卡 彼得森共同為醒獅採青。

國際醒獅團精彩的瑞獅賀歲贏得來賓們的掌聲歡迎

同源會主席應馬麗珍女士向各界來賓拜年，並向大家介紹了同源會的發展歷史和所取得的成績。她感謝政商各界，多年以來為推動同源會的會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。

砵崙同源會主席應瑪麗珍在晚宴上致詞

同源會副主席李素娟（Gloria Lee）向Wisdom Ming 和 Kittie Kong頒發獎牌，表彰她們多年服務於社區所做出的努力。

同源會副主席李素娟在晚宴上致詞

李素娟還向貝蒂 吉恩（Betty Jean）頒發了第57屆雙年展紀念決議以及國家委員會授予的感謝牌，由她的女兒萊安 博內特（Leiann Bonnet）代領。

曾經參加同源會『亞太青年領導人培訓』項目的Jeffrey Teh 和 Supriya Raj兩位同學，在晚宴上分享了他們接受培訓的心得，講述了參加訓練班對影響青年一代學習、成長的重要性。目前，每年都有五百多亞太裔學生參加該項培訓。

砵崙同源會主席應瑪麗珍為克里斯汀 陳頒發同源會2024公民獎

左起：Jeffrey Teh和 Supriya Raj，在晚宴上分享他們參加同源會『亞太青年領導人培訓』項目的體會

砵崙同源會2024年度公民獎由克里斯汀 陳（Christine Chin Ryan）獲得，以表彰她為社區發展所做出的貢獻，同源會主席應瑪麗珍為她頒發了獎牌。

獲得同源會2024公民獎的克里斯汀 陳在晚宴上講話

左起：同源會副主席李素娟向Wisdom Ming 和 Kittie Kong頒發獎牌

克里斯汀 陳是俄勒岡州亞太島民社區聯盟的創辦人之一，一直擔任俄勒岡州菲律賓美國商會董事會副主席、全國婦女組織董事會、波特蘭警察局諮詢委員會主席等職務。三十多年來，克里斯汀 陳堅定不移地支持小型企業，倡導婦女權益，反對種族歧視，及建立影響有色人種社區的立法議程，對透過社區合作實現持續變革有著清晰的願景。

克里斯汀 陳在發言時表示，亞太裔一直在為維護自身權益作出努力，她呼籲少數族裔要團結一致、關心政治，積極參與社區建設。

晚宴上進行了青少年獎學金籌募活動，與會嘉賓紛紛慷慨解囊，為支持同源會會務持續發展作出了奉獻。