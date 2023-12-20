Burnside大橋為進行抗震重建將關閉五年

(本報綜述)波特蘭Burnside大橋將於2027年開始關閉五年，進行抗震升級重建。該橋是連接市區威拉米特河東西兩岸的最繁忙的交通幹道之一。

如果發生地震，波特蘭大多數橋樑都將無法承受，幾乎確定無疑會出現破損甚至倒塌。Burnside大橋之所以被選為首座進行抗震改造的橋樑，是因為它是連接華盛頓縣、Gresham和波特蘭之間的緊急通道之一。

建於1926年的Burnside大橋，由近400根插入河床的樹幹支撐，並由鋼筋和混凝土加固。研究人員所做的一項模擬地震顯示，如果發生大規模地震，土壤將在震盪中液化，猛烈晃動將導致混凝土柱崩潰，兩側的橋墩將沉入水中。橋下的其他交通路徑、自行車道和熱步道，包括Trimet的藍色和紅色MAX線、I-84、I-5、Naito Parkway和Tom McCall濱水公園，都將在倒塌中變成廢墟。

專家預測，在未來50年內，太平洋西北地區發生8級以上地震的可能性超過三分之一。

2021年，麥魯瑪縣官員因預算問題，新Burnside大橋的建設被迫延後一年。今年11月，縣政府宣布，選擇Burnside Bridge Partners Joint Venture作為其施工承包商，建造新的Burnside抗震大橋。

目前，該項目處於設計階段，如果全額資金得以撥付，施工最早可於2026年開始，並在2031年完成。由於威拉米特河兩岸土壤不穩定，開發商此次所建造的新橋，不只是一座，而是三座。工程師需要考慮採取一種特殊的設計方法，實際上相當於建造三座橋樑，而不僅僅是一座。而每座橋都必須以某方式連接到兩座橋樑，以確保在發生大地震後仍保持穩固且功能正常。至於是使用懸索橋還是拱橋，目前還未做出決策。

在Burnside大橋關閉期間，所有車流量都將被引導到其他橋樑。