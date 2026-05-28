Burnside大橋100歲了！本週六封橋辦百年慶典

（本報綜述）波特蘭最具代表性的地標之一，Burnside大橋即將迎來100歲生日。麥魯瑪縣計劃於5月30日本週六中午12點至下午5點公共慶祝活動，地點為Burnside大橋橋面上。當天大橋將暫時禁止車輛通行，變成一座橫跨威拉米特河的節慶空間。

根據安排，活動將包括現場表演、歷史展覽、家庭活動、社區展示和經典車展。對市民來說，這也是一次難得機會，可以不必開車匆匆通過，而是慢慢走上橋面，近距離感受這座老橋的歷史。主辦方建議民眾不要開車，可搭乘公車、MAX、街車，或騎自行車前往。活動期間自行車道仍會開放，橋兩端會增加自行車停車位。

Burnside大橋自1926年啟用以來，一直連接波特蘭東西兩岸。過去100年裡，這座橋見證了城市擴張、汽車時代興起、河岸變化，也承載著無數通勤、散步、騎車和城市記憶。縣府表示，如今每天仍有約35000人使用這座橋。

研究波特蘭橋樑超過35年的橋樑歷史學者莎倫·伍德·沃特曼形容，Burnside大橋是波特蘭老橋中相當有魅力的一座。她說，這座橋有漂亮的小塔樓和裝飾細節，曾在汽車時代崛起時成為城市最繁忙的過河通道之一。

不過，百年老橋也有疲憊的一面。橋面之下，仍藏著讓它持續運作的機械結構和工程系統。2000年代初，Burnside大橋曾「卡住」過。由於控制橋面開合的機械系統出問題，工程人員必須穩住並抬起一個重達380萬磅的巨大配重塊，才讓這座百年老橋繼續正常使用。沃特曼打趣說，如果這座橋會說話，它大概會說：「我累了。」

Burnside大橋的基礎也相當有年代感。橋下仍有數百根近百年前打入河床的老樹木樁，其中許多至今仍支撐著橋身。麥魯瑪縣交通部門主任兼縣工程師喬恩·亨里克森表示，Burnside大橋是縣府維護的最古老橋梁之一，僅次於1910年建成的Hawthorne大橋和1913年啟用的Broadway大橋。

在慶祝歷史的同時，縣府也在思考大橋未來。工程人員指出，如果未來發生地震，這座老橋將面臨嚴峻考驗。因此，長期以來，地方政府一直在討論是否需要建造一座更具抗震能力的新橋。

對波特蘭人來說，Burnside大橋不只是一條過河道路，也是一段城市共同記憶。100年來，它看著這座城市改變，也陪著一代代人從東岸走向西岸、從西岸回到東岸。本週六的慶生活動，或許正是一個好機會，讓大家停下腳步，看看這座每天經過卻很少真正注視的老朋友。