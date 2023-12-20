禽流感疫情再起 鸡蛋价格恐将再涨价

(綜合報道)美國農業部（USDA）最新公布的資料顯示，至12月11日為止的過去30天內，已有426處商業養雞場和586處私人後院養雞場測出感染「高致病性禽流感」（HPAI）的雞隻。2022~2023年間，曾有逾7,250萬雞隻因感染HPAI而遭撲殺。

相較之下，美國農業部2016年的報告顯示，上次大規模禽流感爆發是發生在2015 年，當時造成超過5,000萬隻禽類死亡。

美國疾管署（CDCP）表示，禽流感極易傳染，可能在不到48小時就可能殺死整個雞群，如果在需求仍高的情況下，可能使雞肉與雞蛋價格上漲。今年10月有137萬雞隻死於禽流感，11月有800萬隻，12月至今則有433萬隻。

根據美國有線電視網報導，美國最大雞蛋生產商Cal-Maine上周表示，該公司在堪薩斯州的一處養雞場檢驗出HPAI，約68.4萬隻蛋雞確定染疫，占全公司雞隻總數的1.6%。Cal-Maine表示公司已按農業部的規定處理，其他養雞場尚未發現感染案例，也將確保疫情不會擴大。

蛋價飆漲的歷史可能重演嗎?去年12月美國民眾勉強接受了一打蛋高達5.64美元的價格。蛋商當初為了因應需求而增加庫存，禽流感平息後，蛋價應聲下跌，市場一夕間供過於求。

去年蛋價高漲讓Cal-Maine等蛋商荷包賺滿，引發批評聲浪，民主黨參議員甚至要求聯邦貿易委員會（FTC）調查是否有哄抬價格的情事。

禽流感爆發將造成雞蛋短缺，但價格上升幅度及會漲多久，目前皆難以預測。Urner Barry公司用做蛋價基準的「中西部大白蛋」（Midwest Large）12日以來漲了32美分至每打2.10美元，漲幅約18%。