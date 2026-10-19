Bend小學槍擊案最新細節：搶手資訊曝光 死者皆為特教師生 學區停課

（本報綜述）距離俄勒岡Bend市Silver Rail Elementary School校園槍擊案已經過去三天，警方陸續公佈更多令人震驚的細節。 16歲槍手Griffin J. John II曾經就是這所學校的特教學生。 10月15日，他攜帶一把12號泵動式霰彈槍闖入自己曾經就讀的學校，在一間特殊教育教室內連續開槍，造成3名兒童和1名教師死亡，另有1名兒童和1名教師重傷。警方至今仍沒有確定他的犯罪動機。

幾分鐘內開出15槍

警方還原的時間線顯示，槍手來到學校後，先把霰彈槍丟過圍欄，再翻牆進入校園。一名開紅色皮卡的司機看到後上前喊話制止，槍手隨即朝皮卡開槍，至少擊中車輛3次，所幸司機沒有受傷，並繼續開車離開現場報警。

另一名司機、36歲的Kaylub Giamanco恰好經過。他的兩個女兒都在Silver Rail上學。看到少年持槍走向學校後，他把車開進停車場，從車內取出自己合法存放的.40口徑手槍，跟著槍手進入校園。

特教教室成槍擊現場

學校大門當時已經上鎖，但槍手直接開槍打碎門上的玻璃闖入，隨後進入入口左側的一間特殊教育教室，最多開了15槍。警方後來在他身邊還發現44發未使用的彈藥，以及一把Maverick 88、12號泵動式霰彈槍。

這間教室共有4名兒童死傷。其中，5歲的Rhoam Summer、另外兩名分別為8歲和11歲的男孩遇難；7歲的Saylor Graham身受重傷，隨後被送往醫院救治。

遇難的5歲男孩Rhoam Summer是一名幼兒園學生。家人形容他活潑、愛笑，喜歡騎滑板車、看書和玩絨毛玩具。 8歲和11歲兩名男孩的家屬目前要求警方暫不公開姓名。

7歲的Saylor Graham在槍擊中嚴重受傷，之後被轉送至波特蘭OHSU治療。她患有與CASK基因有關的疾病，通常主要使用輪椅，並透過眼神和輔助設備與他人溝通。目前她仍在接受治療。認識她的人形容Saylor非常開朗、堅強，常戴著粉紅色或紅色眼鏡。槍擊案發生後，為她家庭設立的募款計畫迅速獲得大量捐款。

25歲教師剛開始夢想中的教師生涯

罹難者教師是25歲的Megan Lambert。她2019年畢業於Bend的Mountain View High School，2023年從Boise State University畢業，之後曾在Silver Rail擔任代課老師，後來終於獲得自己的第一個正式教師職位。她的家人說，在自己熱愛的學區當老師一直是她的夢想，「Silver Rail就是她夢想中的工作」。 Lambert同時還是排球教練。當地排球俱樂部負責人回憶，她第一年擔任教練時甚至不願領取教練報酬，而是希望把錢留下來幫助無力支付費用的學生獲得獎學金。

另一位受傷教師是54歲的Becky Drury。她是一名特殊教育教師，在槍擊中手臂和手部中彈，隨後接受手術。家屬表示，她預計能夠康復。

教室裡還有第三名老師

除了遇難的Megan Lambert和受傷的Becky Drury之外，教室內還有第三位教師參與了製止槍手。警方目前尚未公佈這名教師的姓名。槍手開火過程中，她先把自己的手機朝16歲的Griffin J. John II扔過去，隨後直接撲向他，與他扭打並試圖奪下手中的霰彈槍。就在老師和槍手爭奪武器時，學生家長Kaylub Giamanco衝進教室。他看到老師正與槍手搏鬥，隨即開槍數次，將16歲的槍手擊斃。這名撲向槍手的教師沒有受到嚴重傷害。 Bend警察局長Mike Krantz後來特別稱讚她的行為，表示她在極度危險的情況下選擇直接衝向槍手，幾乎肯定阻止了更多傷亡。

「英雄父親」打電話給媽媽：我剛剛開槍殺死了一個人

擊斃槍手的Kaylub Giamanco也是兩個Silver Rail學生的父親。槍擊結束後，他給母親Kenda Freeman打電話，告訴她自己剛開槍打死了攻擊女兒學校的槍手。

他的母親後來表示，兒子不希望成為媒體焦點，也不尋求讚譽，只希望感謝急救人員、學校員工和整個社區給予的支持。警方則明確表示，如果沒有他的介入，傷亡數字很可能會更高。

槍手也是這所學校曾經的特教學生

槍手Griffin J. John II只有16歲，是Bend當地居民。他曾在Silver Rail就讀，而且也是特殊教育學生，但案發時已經不再是Bend-La Pine學區的學生。

早在2020年，他10歲時，母親Shauntai Nickerson就曾接受當地電視台訪問。當時Griffin參加學區一個名為NEST的特殊教育項目，主要服務有較嚴重行為、社交和情緒技能困難的學生。母親當時曾談到他在疫情期間居家學習遇到很大困難。

一名了解調查情況的執法人員也透露，Griffin先前沒有已知的少年犯罪記錄。警方目前已經搜查他的住所，並持續訪問可能了解其情況的人。

母親買了槍 她會不會被追責？

另一個調查重點，是16歲的Griffin究竟如何拿到霰彈槍。一名了解案件的執法人員透露，這把槍是由他的母親Shauntai Nickerson購買的。但警方目前並沒有確認她是否主動把槍交給兒子，也沒有公佈槍枝平時如何保管、少年究竟怎樣取得武器。

Nickerson在家門外對記者時哭著說，她非常想念自己的兒子，也對死傷者家屬感到抱歉，如果自己能夠做些什麼阻止這件事，她一定會去做。但當記者追問兒子如何拿到霰彈槍時，她拒絕進一步回答。

目前母親尚未被起訴。前FBI探員Ken Gray認為，調查人員很可能會專注於家長是否需要負刑事責任，但這只是專家分析，並不代表檢方已經決定提出指控。一個校園安全組織也已經要求俄勒岡州總檢察長審查槍枝來源及是否需要州級調查。

為什麼回到母校開槍？

最讓Bend社群無法理解的，仍然是動機。 16歲的Griffin為什麼回到自己曾經就讀的小學？為什麼選擇這間特殊教育教室？是否針對某位教師或學生？還是存在其他原因？截至10月19日，警方仍沒有答案。

Bend警察局長Krantz表示，警方和所有人一樣都想知道“為什麼”，調查人員正在檢查槍手的電子設備、社交記錄、家庭情況以及其他證據，但最終也有可能永遠無法得到完整答案。

該小學無限期關閉 學區繼續停課

目前Bend-La Pine學區週一、週二繼續停課，Silver Rail Elementary則將無限期關閉。 FBI也已經設立家庭援助管道。截至週日，經過核實的受害者募款頁面合計已經籌得超過150萬美元。