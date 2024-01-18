比佛頓學區獲撥款 將購買50輛電動校車

(本报综述)美國環保署正在向俄勒岡州和華盛頓州的學區提供超過5,100萬美元撥款，用於購買新的電動校車。比佛頓學區(Beaverton)將購買50輛校車，Walla Walla學區將購買15輛，而First Student Inc.和RWC Group等組織計劃共購買79輛。

環保署第10區行政長官Casey Sixkiller在聲明中指出，兒童是最容易受到柴油顆粒物引起的呼吸道疾病影響的族群之一。柴油顆粒物是老舊柴油引擎排放的主要成分，與氣喘等健康問題有關。

透過將校車隊電氣化，可以減少柴油車輛排放對空氣中的污染，從而降低兒童患氣喘等呼吸道疾病的風險。Casey Sixkiller強調，採取任何能夠減少兒童氣喘和其他健康問題發生率的行動都是正確的。因此，支持電氣化校車隊被視為一種積極的健康和環保舉措，旨在改善兒童的生活品質並保護其未來健康。

俄勒岡州州長蒂娜·科泰克也發表了關於電氣化校車的好處的類似聲明。「這些撥款將改善空氣質量，保護我們學生的健康，並有助於我們在俄勒岡州應對氣候變遷的努力，」她在一份聲明中表示。

總額達50億美元的清潔校車計畫是由國會通過並由喬·拜登總統於2021年簽署的兩黨基礎設施法案的一部分。

老舊柴油引擎排放的空氣污染與氣喘和其他疾病有關，導致青少年在學校缺席，尤其是在有色人群和部落成員中更為明顯。華盛頓州長傑伊·英斯利表示，這些校車對兒童和學校都至關重要。

「由於電動校車，我們不僅看到氣喘發作減少，還看到孩子們更加冷靜、更加快樂，因為他們不再需要在嘈雜的柴油引擎聲中高聲交談，」他在一份聲明中說。

美國環保署表示，新校車的溫室氣體排放減少將有助於應對交通在氣候危機中的過大作用。

一些共和黨政客對此想法提出異議，稱電動校車更昂貴。支持者表示，電動車價格昂貴是事實，但長期來看，電動車的運作更便宜。