Astoria發生滑坡 部分居民被迫疏散

(本報綜述) 1月29日週一，由於不斷擴大的滑坡威脅，Astoria數名居民被迫緊急疏散，而他們對於何時能夠安全返回家園充滿了不確定性。

Astoria第27街附近地區幾十年來一直存在滑坡問題，但居民表示，最近的情況日益嚴峻。上週六，路面上僅出現了一個因泥漿流過而形成的小隆起，如今已經演變成一條巨大的道路凹陷。市政公共工程隊估計，這次滑坡約為五英畝，涉及八個地塊，包括五棟住宅。被迫疏散的居民表示，他們看到街道上的人行道出現裂縫，並注意到曾經能夠順利關閉的門現在關閉起來越發困難。

目前，相關工作人員正在密切監測這些住宅後面的山坡和下方的擋土牆。過去一段時間，天氣潮濕陰雨，導致地面大部分被浸濕。經過一個週末的積聚，副消防隊長布萊恩麥卡錫表示，水已經開始從滑坡處流出，這可能是滑坡開始排水的一個好跡象。

他說：「一旦滑坡活動停止，我們將能夠請地質學家再次出動，以確定滑坡情況況，然後我們將請工程師出來檢查房屋，確定它們是否適合居住。」

由於氣候和地理狀況，波特蘭地區也是泥石流滑坡的高發地區。波特蘭的一些地區，特別是西部山地區和東側較高海拔的地帶，容易發生山崩。雨水、鬆散的填土、街道下的地下水以及其他因素可能會推動水流、泥漿和碎屑進入城市街道，並對私人財產造成損害。

波特蘭交通局提醒，如果您居住在已知容易發生山崩的區域，請保持警惕，尤其是在大雨或雪融期間。保持溝渠、排水溝和垃圾架清除雜物，以確保雨水有地方排放。如果發現威脅公共安全的山體滑坡跡象，請立即疏散，然後撥打9-1-1。如果發現山體滑坡跡像或懷疑可能發生滑坡，請立即撤離該區域。如果山體滑坡威脅到公共安全，請在安全撤離後撥打9-1-1。