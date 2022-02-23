Appliances 4 Less廉價家電隆重開業 華人主理　選擇多 價錢平 服務好

Appliances 4 Less廉價家電隆重開業

（本報訊）位於快活谷（Happy Valley）一段82街的Appliances 4 Less廉價家電公司，於上周六（19日）正式開業，為顧客提供價廉的家用電器。

當日一早，Appliances 4 Less的新店門前已擺放祝賀花牌、汽球，為新店添加了不少喜慶氣氛，還邀得白蓮醒獅隊到場醒獅助慶，到賀的賓客聚滿堂，場面熱鬧非常！

Appliances 4 Less擁有寬大的陳列室，陳列了有不少品牌的家庭電器，包括有LG、Philips、JVC、Samsung等的冰箱、乾洗衣機、洗碗機、烤殤、微波爐等。

東主Danny Chan熱誠的為我們介紹說，Appliances 4 Less宗旨是為顧客提供價格比較便宜的家電和便捷的銷售服務。他們的產品是全新的『開箱』産品，百分之八十以上是從LG總公司取得貨源，貨品表面或有一些小瑕疵，但價錢的優惠可高達50%，即售價可能只是原價的一半！

至於貨源和運送等問題Appliances 4 Less則較大公司的來的方便。Danny表示，到大型電商如Home Depot，Best Buy等購買家電，很多時都要等有現貨到才能送到府上，但在Appliances 4 Less則沒有這問題，因為店內全是現貨，客人看到合心意的，就馬上從貨場內送貨到府，完全不用等。

東主Danny提到，他在波特蘭這城市已有廿多年，經營過很多不同生意包括餐飲業，零售則是第一次。他這個第一次，同時也是本地由華人開設的家電公司的第一家！

Appliances 4 Less位於繁忙的82街一商場內，一星期七天營業，時間由上午10時半至傍晚6時半，歡迎顧客隨時到場參觀選購，店內職員非常樂意為顧客解答有關的問題。

Appliances 4 Less地址：10822 SE 82ndAve., Suite A，電話：503-303-4281，公司網址：Appliances4LessPDX.com。