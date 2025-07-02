安娜美容護理中心Happy Valley分店盛大開業 專業團隊10年經驗為您服務

（綜合報道）大波特蘭地區深受華人歡迎的安娜美容護理中心（Anna’s Beauty Spa）Happy Valley分店將於7月13日正式開張營業，目前已進入試業階段，並開放接受預約。該中心擁有超過10年專業美妝護理經驗，所有服務均由經過嚴格培訓、持有認證執照的專業從業員操作，品質有保障。

安娜美容護理中心專注於為顧客打造自然、持久的美麗效果，主要服務包括美睫嫁接、半永久定妝（如紋眉、紋唇、紋眼線）、頭療Spa深層清潔舒壓，以及臉部護理等多項經典項目。特別推薦的頭療Spa能幫助舒緩壓力、促進頭皮健康，新張期間體驗價僅需88元（原價128元），是放鬆自我、呵護健康的絕佳選擇。

安娜美容護理中心的每一位技術人員都經過嚴格培訓，具備專業執照及多年臨床操作經驗，從技術到衛生均符合最高標準。店內環境舒適雅緻，設備先進完善，無論是日常保養或特殊場合需求，都能提供貼心且專業的量身服務。

Happy Valley店地址10221 SE Sunnyside Clackamas，電話503-898-0890。

小溫哥華店地址16505 SE 1st St Suite H Vancouver，電話503-898-0866。

即日起歡迎提前預約，洽詢詳情請致電，或掃描宣傳海報中的微信二維碼聯絡，搶先體驗專業級美容護理服務。