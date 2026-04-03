Amazon超級數據中心落戶俄勒岡！經濟、就業齊騰飛！

（本報綜述）全球大廠Amazon（亞馬遜）要砸大錢了！計劃花80到120億美元，在俄勒岡州東北部的博德曼市（Boardman）附近，建一座全州從來沒有過的「百億億級」（exascale）數據中心。說到這筆投資，細節也很驚人：Amazon就在3月初剛花了3700萬美元，買了近1300英畝土地，專門用來建這座超大型數據中心。

這項目到底有多大？

總面積相當於3個蒂加德市（Tigard）的華盛頓廣場購物中心，要建16到20棟樓，整整要花6年才能完工。其實Amazon在博德曼周圍已經有800英畝的數據中心了，有的在運營，有的在建設，這次新項目一上，規模直接再上一個擋次。

而這還只是開始，俄勒岡全州都在規劃擴建數據中心。根據當地土地保護與發展部門的統計，全州要拿出9100英畝土地，專門用來建數據中心，這意味著當地數據中心的佔地面積，要變成原來的4倍。現在俄勒岡的數據中心產業，在全美能排第三，目前已經佔了約2900英畝土地，每年還能節省4.5億美元的財產稅，早就成了當地經濟的「頂梁柱」之一。

經濟直接「打血」

對俄勒岡來說，Amazon這座百億億級數據中心，簡直是給經濟「補充能量」的利器。首先，這80到120億美元的投資，能直接帶動當地建築、建材、電力等行業熱起來，讓全州經濟多一份動力。大家都知道俄勒岡是「硅森林」的發源地，本來就擅長高科技產業，這次Amazon砸大錢，不僅能讓當地在數據領域的優勢更明顯，還能吸引更多科技公司過來，形成「產業集群」，越來越有規模。

說到為啥Amazon會選在俄勒岡，其實有個大優勢：這裡沒有銷售稅，而且當地政府對數據中心的稅收優惠，沒有上限！這也是很多科技大廠願意來這裡的關鍵。這次Amazon的新項目，估計也會通過當地的戰略投資計劃，申請財產稅優惠，既降低自己的投資成本，也能給當地帶來長期穩定的稅收。

就業崗位「暴增」

最讓大家關心的就業問題，這次也能迎來大突破，尤其是面臨就業壓力的移民朋友，能得到不少好機會。按照規劃，Amazon這座百億億級數據中心建成後，會直接僱用560名全職員工，平均年薪高達11萬美元，另外還能帶動490名供應商、維護、安保等領域的人就業，加起來能創造1000多個穩定崗位。

不僅如此，在項目建設期間，還會有大量臨時和兼職崗位放出來，比如建築工人、電氣師傅等，不用等項目完工就能找到工作。根據俄勒岡州經濟發展局的數據，2025年當地數據中心產業已經僱用了約7800名居民，與此同時，還有差不多數量的臨時和兼職員工在這個行業上班。隨著後續9100英畝新數據中心陸續開建，接下來幾年，當地的就業崗位還會越來越多。相關產業（如雲計算、網絡安全、IT服務）也會隨之發展，更是有利於具備STEM背景或轉行科技領域的華人求職者！

Amazon百億億級數據中心落戶俄勒岡，加上全州數據中心的大規模擴建，不僅能帶動經濟升溫、創造大量好崗位，也能讓當地居民和移民都能享受到發展紅利，俄勒岡的發展前景也會越來越好。