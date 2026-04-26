Albertsons和解案俄勒岡將獲3830萬美元

（本報綜述）Safeway母公司、連鎖超市Albertsons因涉及鴉片類藥物危機達成全美和解協議，俄勒岡州預計將獲得最高約3830萬美元，用於成癮治療與復原服務。

該協議屬於一項全國性和解案的一部分，總金額達7.73億美元，主要針對Albertsons及其旗下藥房在鴉片類藥物流通中的角色。俄勒岡州參與並協助主導多州談判，其所得資金將在未來9年內分批發放。

這項和解源於各州政府指控，包括Albertsons在內的藥房，在過去多年中未能有效監控與阻止可疑的鴉片類處方流通，例如未及時發現異常開藥行為或過量配發，導致止痛藥被濫用並加劇成癮問題。相關訴訟認為，藥房在藥物流通鏈中扮演關鍵角色，應負有監督責任。

全國層面來看，約6.65億美元將用於各州與地方政府的戒癮與復原項目。不過，該和解協議尚未最終完成，部分細節仍在協商中，包括對藥房營運方式的可能調整。

所謂鴉片類藥物，包括羥考酮（OxyContin）、氫可酮（Vicodin）、嗎啡及美沙酮等，通常用於手術後止痛，但也可能帶來欣快感，導致濫用與成癮風險。

根據疾控中心數據，美國2023年約有10.5萬人死於藥物過量，其中近80,000人與鴉片類藥物有關，佔比約76%。

在俄勒岡州，情況近年略有改善。官方數據顯示，2024年因藥物過量死亡人數約為1500人，較2023年的約1900人下降約22%。儘管如此，專家指出，鴉片危機仍對公共健康構成長期挑戰。