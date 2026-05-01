AI數據中心用電激增 導致電費暴漲近一倍

（本報綜述）隨著人工智慧（AI）快速發展，一個很多人沒有預料到的問題正在浮現——電費正在悄悄變得越來越貴，而且已經影響到普通家庭的日常生活。

在喬治亞州亞特蘭大（Atlanta），居民卡羅琳·凱恩最近幾乎過著「半停電」的生活。她的電費在短短兩年內幾乎翻倍，為了省錢，她關掉暖氣和熱水，只能縮在房子後面的一個小空間生活。「我冬天甚至要穿滑雪服在家裡取暖，」她說。

她的情況並非個例。當地能源倡議組織指出，普通家庭電費已從過去平均每月約150美元，上升到225美元左右，漲幅明顯。

分析認為，背後的一個重要原因，是數據中心的大量湧入。近年來，隨著AI應用快速擴張，對運算能力的需求大幅提升，帶動全美各地興建大量數據中心。這些設施需要全天候運作，耗電量極高，對電力系統造成巨大壓力。

研究顯示，全美至少有13個州的電費上漲與數據中心擴張有關。部分靠近數據中心的地區，居民電費甚至比五年前高出多達267%。以喬治亞州為例，當地電力公司在過去三年內已六次調漲電價。同一時間，核電廠上線與數據中心大量進駐，也進一步推高整體用電需求。

不過，電力公司否認將成本轉嫁給居民，強調大型用電客戶（如數據中心）將承擔相應費用，甚至有助於降低家庭電費。但對不少居民而言，帳單已經說明一切。

隨著問題持續發酵，一些州開始考慮政策應對。例如緬因州曾提出限制新建數據中心的法案，但最終被州長否決，理由是仍需進一步評估其長期影響。

專家指出，AI帶來的能源需求正在快速改變電力市場結構。如果缺乏合理規劃與監管，未來電費上升壓力可能持續存在。對普通家庭來說，這場「看不見的變化」已經開始影響生活。從減少用電，到改變居住方式，甚至有人開始考慮是否還能負擔現在的住房。

分析認為，AI時代帶來的不只是技術進步，也可能讓「電費」成為越來越多人不得不面對的現實問題。