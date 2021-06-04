99大華手機APP　助您輕鬆購買

下載程式 參加曬您最愛的端午節產品活動

贏取100元購物禮品卡或禮品



（本報訊）在現今這個網購時代，就連到超市買菜也可以在手機上動動手指，選購的物品就送到您門口。深受顧客歡迎的99大華超市，也在月前推出了手機購物程式APP。

大華超市手機APP內可選購的產品種類繁多，包括新鮮農產品、肉類、零食、飲料……等等超過4,000種產品! 想找活蟹或火鍋專用的薄片牛肉，一概都齊備!

顧客購物滿 $75或以上，並在當日下午2時半前下單（從您下單的大華超級市場分店到達送貨地點20英里的半徑範圍內），即可享受即日免費送貨服務，金額少於$75的訂單，一律僅收取$10的送貨費用。

為了提高顧客的購物樂趣，大華超市更不時在手機程式連同該公司的臉書上推出不同的活動，讓顧客一邊選購優質的貨品的同時，更可贏得獎品。

就即將到來端午節，大華超市推出「曬您最喜愛的端午節產品比賽」，由即日起至6月14日舉行。參加方法如下：

1. 參加者需要在活動期間通過大華超市應用程式購買端午節特選產品；

2. 將產品圖片在大華超市官方臉書上關於此活動的貼文下以評論方式上傳，附上簡短的描述並標注一個朋友。顧客無需購買即可參加活動。每人限上傳一個評論。

點贊次數最高的前三名發文/用戶將獲得：

一等獎（一名）：$ 100 大華超市禮品卡 x 1 （僅限店內使用）

二等獎（一名）：象印室內電烤爐 x 1

三等獎（二名）：李錦記鮑魚禮盒 x 1 (一盒內含六罐)

得獎者將於2021年6月16日下午5點在大華超市Facebook官方頁面上公佈。

透過手機程式購物，讓您可以避開人潮，跳過排隊，節省時間，直接輕鬆地買到您所需的產品！

要在慶祝端午節時喜上加喜，今天就掃描二維碼（QR Code），下載大華超市的手機程式，然後大曬您最喜愛的端午節產品，贏取獎品！

大華超市經常透過該公司的手機APP與顧客互動，例如目前正在舉辦的「有創意菜式曬單」，幸運兒可獲$50禮券。讓您為家人泡制美食的同時，獲得家人的讚賞，也得到大華99的獎勵。

即日就下載大華超市手機APP，參與活動，一邊買菜一邊贏獎金和禮品。