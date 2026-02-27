82街PCC學院的變態猥褻男抓到了！

（本報綜述）備受波特蘭社區學院（PCC）學生及周邊民眾關注的東南82街附近變態猥褻嫌疑人，已於周四被警方逮捕，此前頻發的騷擾事件終於告一段落，長期處於不安中的學生與市民終可放下心來。

經警方確認，被捕嫌疑人為34歲的阿布迪瓦希德·達希爾·優素福（Abdiwahid Dahir Yusuf），目前已被羈押至麥魯瑪縣拘留中心，面臨輕罪騷擾指控及一項三級性虐待逮捕令，兩項指控均源自先前案件。据悉，優素福曾因相關指控於2025年12月獲保釋，但因未按規定每周向監督部門報到，保釋資格被撤銷。

調查顯示，優素福的違法騷擾行為由來已久，最早可追溯至11月17日，一名未成年女孩在東南82大道與迪維遜街公交車站被其騷擾，女孩稱優素福不僅用輕佻言語搭訕，還摟摸其臀部，被她斥責推開。此後，該區域公交車站頻發類似騷擾事件，多名女性遭到對方不必要接觸、性暗示言論騷擾，甚至被試圖圍堵。

期間，PCC先後發布至少四份安全警示，提醒學生警惕這名外貌特征固定的可疑人員。就在被捕前一天，還有一名女性報警稱，在東南82大道2300號街區被優素福抓住手腕，此前該男子也曾在校園內接近她詢問感情狀況。長期的騷擾讓學生們人心惶惶，不少人表示使用相關公交線路時時刻擔心自身安全。

隨着優素福被捕，學生們終於卸下心理負擔。此前，學生們曾質疑學院安全管理及執法效率，認為四起騷擾事件後才實施逮捕過於遲緩。對此，PCC市場與傳播副總裁凱莉·加德納回應，騷擾事件發生在校園外，校園安保人員無逮捕權，只能依賴轄區執法部門。目前，學院已強化校園周邊巡邏，保障學生出行安全。

另據了解，學院此前在發送安全警示時，曾誤將一起騷擾案件的受害學生隱私信息附帶發出，目前已及時刪除信息、聯系受害學生補救，並完善信息安全協議，杜絕此類問題重演。此次優素福被捕，不僅讓PCC學生重拾安全感，也讓周邊居民得以安心，當地民眾紛紛表示，希望此類違法騷擾行為不再發生。