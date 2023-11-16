82街本週起施工 新建六條人行橫道

(本報綜述)從11月13日開始，波特蘭交通局將在82街新建六個有信號的人行橫道。此次施工是82街升級改造項目中的重要一環。六個人行橫道將分別位於東北Beech街、Klickitat街、Schuyler街，東南Clinton街、Ash街和Schiller街。交通局將安裝新的行人信號燈或行人信標，無障礙人行坡道、和混凝土中央分隔島。

交通局還計劃改善82街從東北Lombard到東南Clatsop街以及東北Halsey街從東北112街到162街的照明。這項升級計劃將於2024年啟動，通過增加更多照明設施，提高街燈的亮度。這些改進旨在提高夜間可見度，增加行人和車輛的安全性。

整個82街改造項目可能需要長達18個月的時間。工作將分階段進行，每階段之間將有從幾週到幾個月間歇。第一階段將側重於污水和地下設施的改進，接著是交叉路口人行橫道的改造。項目完成后，部分左轉將受到限制。部分路邊停車位也將被永久移除。

施工將在周一到周五上午7點至下午5點進行，偶爾也會在晚上或週末進行施工。附近居民可能在施工過程中感受到噪音、振動和塵土的影響，還可能會對社區活動、行車道或商業入口的正常使用產生影響。交通局建議，施工期間，公眾應遵從交通控制標誌，聽從引導員的指示，或改用其他路線。