73歲華裔老人锤釣時遭人無端用棍棒毆打！

(本报综述)威拉米特河東岸的濱河長廊（Eastbank Esplanade）是73歲老人梁新民（Xinmin Liang，音譯）常去釣魚的地方。3月12星期二早上，他和往常一樣，獨自一人，帶著釣魚工具來到濱河長廊，想試試運氣。

早上約9:30分，正當梁新民專心釣魚之時，一個戴著藍色毛線帽、身高五尺七八的白人走到老人面前，「沒有說一句話，撿起岸邊的一根又粗 又壯的木棍開始猛擊他。」梁新民的女兒梁潔（Jie Liang，音譯）向記者描述。老人用雙臂護著頭，但襲擊者仍在揮舞木棍持續擊打。

這次襲擊，導致梁新民的左臂兩處骨折，臉也被打得青一塊紫一塊地腫了起來。

「我見到他時，他的臉上到處都是血，」女兒回憶道。

梁新民出生於中國，不會說英語，自己也不會撥打911求救。受襲後，他只能搭乘MAX列車返回位於波特蘭市中心的公寓，然後才得到協助，撥打了救護車電話。大約上午11點，警察到達並立案。

梁新民老人不禁思考，自己遭受的這次無妄之災，是否與種族有關，甚至涉及種族主義偏見。

然而，警方表示，目前該案並未被視為偏見犯罪進行調查，儘管波特蘭警察局的一位發言人表示，隨著調查的進行，情況可能會有所改變。

梁新民老人的家人們，恍惚中仍無法理解發生在老父親身上的攻擊。

「所有亞裔社區，特別是住在波特蘭市中心的老人們，一定要小心，」梁潔提醒道，「不要獨自前往人少的地方，因為現在的波特蘭，真的感覺不安全 。」

梁潔同樣在中國長大，她搬到美國，嫁給了當地的美國人，組建了家庭。作為家中唯一的女兒，她於2015 年邀請父親梁新民和母親來到了她身邊，她說，她的父親從來都很積極地評價俄勒岡。「父親總是說從中國來到美國是他的人生大事，因為美國是自由的，這裡民主、安全、和平。但是，這次事件徹底改變了他對美國的看法。」

襲擊發生後，梁新民夫婦一直住在女兒的地下室客房裡。女兒不確定，父母是否願意繼續住在市中心的公寓裡。梁潔打算給父母買一些胡椒噴霧或電極槍。她認為，如果襲擊她父親的男子能被被發現並被起訴，她的父母也許會稍感心安。

梁新民的左臂骨折，需要接受手術修復，目前安排在本週進行。老人想對痛下狠手襲擊自己的人說，不要再對無辜人犯下這樣的罪行，搞得整個社區都人心惶惶。