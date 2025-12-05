7000萬美元重建資金投入波特蘭東岸黑人社區

（本報綜述）致力於推動波特蘭黑人社群復興的「1803基金」2日公布多張最新效果圖，宣布斥資7,000萬美元，用於收購及重建威拉米特河東岸與Lower Albina一帶共約10英畝土地，希望重振當地曾經繁盛的黑人社區，帶動文化、商業與住房的全面發展。這項計畫被視為波特蘭黑人社群久違的重要投資，也象徵城市在經歷多年衰退後的一項振興契機。

這次投資的兩塊地都位於波特蘭市中心以東、威拉米特河東岸一帶。其中Albina Riverside緊鄰摩達中心（Moda Center）附近的河岸舊穀倉區，位置介於河濱與高速公路之間；而Lower Albina（Low End）則位在班菲爾德高速公路（I-5）與Fremont大橋附近，是波特蘭歷史上重要的黑人聚居區之一。這兩處地點距離市中心僅數分鐘車程，屬於波特蘭東北區的核心地帶。

1803基金由耐克（Nike）共同創辦人奈特夫婦於2023年出資4億美元成立，旨在長期支持波特蘭的黑人社群與地方發展。基金會上月購得多塊地皮，其中包括靠近摩達中心的舊穀倉區域，以及位於高速公路旁、曾被稱為「Low End」的黑人聚落核心。基金會表示，這批土地未來可望創造數百個本地工作機會，帶來十倍的經濟效益。

基金會介紹，河岸的舊穀倉將被重新活化，未來可能保留部分建物結構，並打造開放式的社區場所、運動空間及可通往河岸的步道。而在Lower Albina一帶，未來將興建混合用途的社區，預計包含住宅、文化場館、商業空間與公共活動區，讓原本被分割的黑人社群重新擁有聚集與發展的中心。許多地塊因過去工業使用而需要進行環境整治，基金會正在與州環境品質部門合作評估。

波特蘭市長威爾森與市議員史密斯出席發布會，並稱這項計畫對城市復興意義重大。威爾森表示，阿比納地區的重建是波特蘭重新振作的重要一環，市府將全力支持。「1803基金的努力不只是蓋建物，而是修補一段被打斷的歷史連結。」史密斯也提到，「Low End」這個名稱曾被加諸負面標籤，如今能以新的方式被還給社區，是文化與歷史意義上的一大進展。

基金會執行長阿當斯在發布會上談到，這些土地與波特蘭黑人家族幾十年的遷徙、工作與生活息息相關，許多早期移民曾在河岸的穀倉工作，甚至有人因此喪命。她說，這項投資不僅是經濟開發，也是為了延續一段「屬於這片土地的黑人故事」。

基金會預估，從明年開始進行設計與申請許可，整體前期準備約需兩年，之後會進入施工階段，最快四年後可望看見新社區的初步面貌。整體開發總成本仍待進一步評估。