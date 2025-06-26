7月4日獨立日去哪玩？這些地方值得一去

（本報綜述）隨著美國國慶日臨近，從7月3日至5日，俄勒岡州各地將舉辦多場煙火秀與慶祝活動，從波特蘭市區到沿海小鎮熱鬧非凡，免費活動豐富，適合全家一同參與。

波特蘭地區活動

奧克斯遊樂園（Oaks Amusement Park）將於7月4日舉行國慶慶典，園內設有遊樂設施、美食與活動，晚上10點施放煙火，地點為波特蘭東南區的奧克斯公園路7805號（7805 SE Oaks Park Way, Portland）。

知名的波特蘭藍調音樂節（Waterfront Blues Festival）將於7月4日至5日在湯姆‧麥考爾河濱公園（Tom McCall Waterfront Park，地址：98 SW Naito Pkwy, Portland）舉行，7月4日晚間10點施放煙火，並有現場音樂、家庭活動與攤位，12歲以下兒童免費入場。

快樂谷（Happy Valley）公園（13770 SE Ridgecrest Rd, Happy Valley）也將於7月4日舉辦家庭日，傍晚有遊行、遊戲與攤位，晚上10點施放煙火，免費入場。

海岸地區活動

阿斯托里亞（Astoria）將於7月4日晚間在哥倫比亞河（Columbia River）上空施放煙火，最佳觀賞地點為河岸周邊地區。

Seaside市則在太平洋海岸舉行煙火秀，時間約為晚間10點，遊客可在沙灘上欣賞。

Rockaway Beach市將於當天在South 1st Street海濱舉辦慶典，包括遊行、音樂與遊戲，並在海邊施放煙火。

林肯市（Lincoln）今年則改以無人機燈光秀取代煙火，活動於傍晚在Taft區及席利Siletz Bay沿岸舉行。

Coos Bay的Ko-Kwel賭場渡假村（3201 Tremont Ave, North Bend）7月3日晚上將舉行「Blast by the Bay」煙火秀，並設有美食與啤酒花園；隔日7月4日，在明格斯公園（Mingus Park）也有家庭活動與煙火表演。

班登（Bandon）則於美國101號公路與老城區舉行傳統國慶慶典，煙火將於晚間在科奎爾河（Coquille River）與燈塔附近施放。

中部與南部城市活動

Salem州立市集（Oregon State Fairgrounds，地址：2330 17th St NE, Salem）將於7月4日舉辦慶祝活動，下午4點開場，10點施放煙火，入場免費，停車費$10。

ndependence市與Monmouth市連續兩天舉辦慶典與煙火秀，活動在獨立市中心的河濱公園（Riverview Park, Independence）與主街公園（Main Street Park, Monmouth）進行。

Woodburn的國慶活動則在市中心百年公園（Centennial Park, 900 Parr Rd, Woodburn）舉行，晚上10點施放煙火。

St. Paul的年度牛仔競技節（St. Paul Rodeo）從7月1日至5日每日晚間10:15施放煙火，活動地點位於Malo Ave NE, St. Paul。

提醒

大部分活動為免費入場，部分活動可能收取小額停車或門票費。主辦單位提醒民眾提早抵達，攜帶椅子、毛毯與耳罩，特別適合帶孩子的家庭，共同歡慶這個屬於美國的節日。