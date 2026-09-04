男子朝伐木工開槍又開拖拉機與警方對峙

（本報綜述）俄勒岡城（Oregon City）附近8月30日下午發生槍擊對峙事件。一名53歲男子涉嫌朝正在路旁伐木的工人連開約20槍，所幸無人中彈。警方出動特警、無人機和危機談判人員到場，男子又疑似駕駛拖拉機推倒樹木築起路障，最終遭特警逮捕。

案件發生在俄勒岡城South Rocky Bluff Lane附近。麥魯瑪縣警長辦公室表示，樹木公司員工當時正在道路旁作業，嫌犯埃里克·戈登·舒恩（Erik Gordon Shunn）疑似突然朝工人方向開槍，但所有工人均未受傷。

警方約下午2時30分前接獲附近居民報案，稱聽到連續槍響。警員隨即封鎖周邊地區、協助居民撤離，並調派特警隊、無人機和談判人員處理。

警方表示，舒恩在對峙期間疑似駕駛拖拉機推倒樹木，試圖搭建簡易路障阻止特警靠近。警方無人機鎖定他的位置後，他還疑似朝無人機開槍，至於是否擊中無人機，目前尚不清楚。

特警最後於下午3時45分左右逮捕舒恩，並將他送往醫院接受醫療評估。警方也在屋內找到他的母親；她一度受困在房內，最終安全離開，沒有受傷。

舒恩目前面臨二級謀殺未遂、一級攻擊未遂、危及他人安全、非法使用武器及威脅等罪名指控。法院紀錄顯示，他2021年曾因違反跟蹤保護令被定罪。警方仍在調查他的開槍動機，呼籲知情民眾提供線索。