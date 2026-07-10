美國Forever郵票漲到82美分

（本報綜述）美國郵政局（USPS）將從本週日開始調漲郵票價格。一張一盎司普通一類郵件使用的Forever永久郵票，將從目前的78美分漲到82美分。

除了普通郵票，其他郵資也會同步上漲。美國國內明信片將從61美分漲到65美分；國際明信片和國際信件將從1.70美元漲到1.75美元。

郵政局表示，這次漲價主要是為了改善財務狀況。近年來，USPS長期虧損，成本不斷上升，但傳統信件數量持續下降。2025財年，郵政局虧損約90億美元。報告顯示，上一財年美國郵件量又下降3.7%。

現在很多人改用電子郵件、網上帳單、自動付款和手機訊息，寄信需求越來越少。但郵政局仍要維持全國配送網絡、人員、車輛和郵局設施，因此固定成本很難快速降低。

對民眾來說，最重要的是，已經買好的Forever永久郵票仍可繼續使用，不會因為漲價作廢。也就是說，如果你手上還有以前以較低價格買的Forever郵票，本週日之後仍可用來寄一盎司一類信件，不需要補差價。

郵政局高層也暗示，未來郵票價格可能繼續上漲。一類郵票價格未來可能升到90美分至95美分。若平常仍需要寄信、賀卡或文件，提前購買Forever郵票，日後仍可照常使用。