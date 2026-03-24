小心「撞車騙局」！故意追尾 只為把你騙下車要錢！

（本報綜述）近期社群媒體流傳一種被稱為「輕撞誘騙」（bumper tap scam）的可疑手法，引發不少駕駛人關注。有網民分享案例指出，嫌疑人可能透過故意輕微碰撞車尾，引誘駕駛人下車後進行搶劫、詐騙或其他犯罪行為。此類情況在現實中確實存在，相關安全風險也逐漸受到重視。

據報導，一名網名為Fitty Foodlicious的博主吉納維芙（Genevieve）分享，其朋友在夜間駕車於安靜社區等紅燈時，遭後方一輛深色汽車輕微碰撞。對方隨即示意她下車，並要求搖下車窗處理事故，但行為顯得可疑。該女子未下車，而是直接駛離現場，前往一處人流密集的商業場所，隨後聯絡警方。事後檢查車輛並未發現明顯損傷。

吉納維芙提醒，這類「誘餌式」手法可能被不法分子利用，藉由製造輕微事故，引導駕駛人離開車內，從而實施搶劫等犯罪。她建議民眾遇到類似情況時應保持警覺，避免輕易下車。

⚠️這些情況，很可能就是「套路開始」：

🔸 偏僻地點的輕微碰撞

在夜晚、安靜社區或人少路段，被輕輕追尾或「點一下」車尾。

🔸 對方突然激進駕駛

前車突然切線、急剎，刻意製造碰撞機會。

🔸 對方車輛本身已有損傷

車上早有刮痕或凹陷，卻聲稱是你造成的。

🔸 急著私了、要求現金

對方不願走保險，一再催促用現金解決或快速離開。

🔸 行為異常、不願配合

拒絕提供保險資料、神情慌張，或車內人員互動反常（例如語言不一致等）。

那麼，遇到這種情況，法律上應該怎麼處理？

🔹 1. 一般規定：事故後需停車處理

在美國，多數州法律規定，發生交通事故後，駕駛人應在安全情況下停車、開啟警示燈，並與對方交換基本資訊（如姓名、保險資料等）。若未履行，可能被認定為「肇事逃逸」。

🔹 2. 重要例外：人身安全優先

若駕駛人有合理理由懷疑存在危險（例如對方行為異常、現場偏僻、對方具威脅性），可以優先選擇離開現場，前往安全地點，再聯絡警方。此種情況通常不會被視為違法。

🔹 3. 正確做法：先離開，再報警說明

如判斷現場不安全，應：

立即撥打911或聯絡當地警方

說明事故發生的大致時間與地點

在安全地點等待進一步指示

🔹 4. 事後義務：仍需履行相關責任

即使基於安全理由離開現場，事後仍應：

通知保險公司報備

配合警方或相關調查

視需要補充事故資訊

🔹 5. 安全提醒：避免直接返回住處

雖非法規強制，但為防止被尾隨或暴露個人資訊，建議不要直接回家。

專業建議：關鍵時刻這樣做更安全

保持冷靜，不因對方催促而倉促行動

鎖好車門、關閉車窗

避免與陌生人近距離接觸

如有疑慮，優先報警求助

將車輛駛往加油站、商場或警局等人流密集、光線充足的地點

專家提醒，道路情況複雜多變，駕駛人在面對異常情境時應提高警覺，採取正確應對措施，以保障自身安全。