4男子Tigard被捕 涉嫌運送1.4噸液體海洛因

(本報綜述）近日，聯邦檢察官公佈的一項調查揭示，有四個男子因涉嫌運送違禁藥品而被捕，從嫌疑人的車上查出液體海洛因1.4噸！美國檢察官助理科特·凱林(Scott Kerin)將這一液體海洛因的數量形容為「天文數字」，相當於近370加侖。據估計，這1.4噸的液體海洛因將提供約5330萬個致命劑量。此外，嫌疑人還被指控與墨西哥錫納羅亞一家跨國犯罪組織有關。

法庭文件顯示，1月24日，執法人員獲得情報，指稱有幾名為跨國犯罪組織工作的人正在將大量非法毒品運入俄勒岡地區。

當日晚上和第二天早上，調查人員觀察到一輛從Yakima市租來移動貨車，以及一輛紅色皮卡車在Bonneville附近的84號州際公路上向西行駛。調查人員觀察到，兩輛車一起前往了Tigard一家汽車旅館，並在Beaverton一商場停車場停留了一小段時間。

1月25日晚，調查人員對4男子所入住的汽車旅館房間和兩輛車上執行了聯邦搜查令。他們在移動貨車內發現並沒收了八個55加侖的桶，裡面盛著共計約370加侖的液體毒品。警方還在汽車旅館房間內發現兩把已上膛的手槍。三名被告都在現場被逮捕，另有一名男子試圖從後臥室窗戶逃跑，但被抓住。

調查人員將沒收的毒品運送到華盛頓郡警長辦公室的毒品室。後來的實驗室測試確認了桶裡的液體是海洛因。檢察官斯科特·凱林在法庭上表示：「我們在奧勒岡州從未見過這樣的情況。」

根據國土安全部調查局特工內森·布雷西的宣誓證詞，墨西哥毒梟正試圖通過引入可以通過注射器注射的液體毒品來增加利潤。這位特工寫道：「毒品販運組織正在試圖開發配方，目前已經有了各種濃度和不同的成分(的液體毒品)。」

最為戲劇性的是，在初步審判時，地方法官決定允許其中駕駛和乘坐紅色皮卡的兩人在預審期間獲釋！然而，美國檢察官辦公室對地方檢察官的這一決定提出了異議，認為此舉可能對社區安全造成威脅。這一異議被提交給全聯邦地方法官審理。兩位嫌犯的釋放得以撤銷。其中一位嫌犯的辯護律師表示，自己的客戶與U-Haul卡車沒有任何聯繫，只是和一位來自Tigard的朋友一起乘坐紅色皮卡車前往波特蘭。

目前，該案正在由國土安全部調查局，華盛頓郡警長辦公室和西岸聯合特種毒品小組（WIN）進行調查。