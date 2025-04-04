4月起社安金提高　320萬退休人士人受惠

（本報綜述）從4月起，全美超過320萬名社會安全福利（Social Security）領取者將會收到更高的每月補助金。這是因為前總統拜登在卸任前簽署了一項名為《社會安全公平法案》的新法律，修正了過去對部分退休人士不公平的扣款規定。

受益對象主要是：

曾在不參加社會安全制度的單位工作的人

比如說，有些公職單位（如學校或警局）以前使用的是自己的退休制度，並沒有幫員工繳納社安稅。這些人即使後來有繳納社安稅，過去的制度仍導致他們在退休後領取社安金時被扣錢。 同時領取政府退休金和社安金的人

像是有些教師或警察，工作期間有自己的退休金制度，退休後也符合社安金資格，結果社安金卻因為領有其他退休金而被減額。 某些美國聯邦公務員

尤其是早年參加「聯邦公務員退休制度」(Civil Service Retirement System, CSRS) 的員工，他們沒有參加社安制度，但後來仍有工作紀錄或繳過社安稅，卻遭到減額。 曾在國外工作、領有外國退休金的美國居民

如果你領的是外國社安制度的退休金（例如在加拿大、英國工作過），原本美國社安金也會因此被扣。新法案取消這種「雙重處罰」。

從3月起，符合資格的民眾開始收到從2024年1月起補發的金額，平均補發金額約為6,710美元。根據社安局統計，截至3月4日，已有超過112萬人合計收到超過75億美元的補發款。

每個人增加的金額會因情況而異，根據退休金多寡與領取社安金的類別，有些人可能只增加少許，有些人則可能每月多領超過1,000美元。

4月起的新金額會根據出生日期來安排發放日：每月1日至10日出生：每月第二個星期三發放；11日至20日出生：每月第三個星期三發放；21日至月底出生：每月第四個星期三發放；如果是在1997年5月以前開始領社安金或同時領補助與低收入津貼（SSI）的民眾，會按原先時間發放：社安金在每月第三天，SSI在每月第一天。

這項新政策不但補回了被錯扣的金額，也讓未來的月領金額回到應有水準，對許多辛苦一輩子的退休民眾來說，是一項重大的補救與幫助。