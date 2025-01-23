《封神II：战火西岐》IMAX版大年初一波特蘭首映！看中國電影 慶中國新年

(本報訊)影迷們期待已久的《封神第二部：戰火西岐》(Creation of the Gods II: Demon Force)將於1月29日（大年初一）在波特蘭IMAX影院與中國大陸同步上映！薑子牙（黃渤飾）、姬發（於適飾）、聞仲（吳興國飾）等角色領銜，魔家四將、雷震子、楊戩、哪吒等經典人物強勢回歸。守護家園，戰火重燃，刀光劍影與震撼特效必將點燃新春觀影熱潮！

《封神第二部》承接《封神第一部》的劇情，講述西岐陣營在姜子牙與姬發的帶領下，奮起迎戰殷商大軍。隨著魔家四將的強勢來襲，雷震子、哪吒等英雄為守護家園，展開了一場震撼人心的全民保衛戰。影片不僅呈現刀光劍影的對決，更展現信仰與家園的堅守，讓觀眾感受到史詩般的震撼力量。

五大看點：引爆春節觀影熱潮

史詩級神話三部曲呈現

首次以三部曲形式再現中國經典神話，影片以國際化電影語言展現《封神榜》的壯麗篇章，將中華文化的魅力傳遞至全球。

全新角色與升級設定

三頭六臂的殷郊霸氣登場，魔家四將各持法寶，鄧嬋玉的雙刀擊鼓戰鬥場面驚艷亮相，結合精湛的視覺特效，為觀眾帶來無與倫比的視聽衝擊。

激燃巔峰對決

姜子牙與姬發帶領西岐軍民與殷商展開全面對抗，刀劍交鋒與法術碰撞層層升級，戰鬥場面恢宏壯觀，緊張刺激的節奏讓人全程屏息以待。

契合春節氛圍，傳遞團聚情感

影片以“家園”與“信仰”為核心主題，戲內是西岐守護家園，戲外是觀眾與親友共赴影院，雙重情感完美融合，成為新春觀影的不二之選。

全球同步上映，共享文化魅力

除了中國上映，包括波特蘭在內的北美等多地同步登陸大銀幕，讓海外華人及熱愛東方文化的觀眾，在春節期間共享這場史詩神話巨制。

IMAX版本：極致觀影體驗

《封神第二部》將以IMAX格式上映，提供更高質量的畫面、沉浸式的定製影院幾何結構以及經精準校準的數位音效，完美呈現恢宏場景與震撼特效。

電影基本信息

片名：封神第二部：戰火西 岐

英文片名： Creation Of The Gods II: Demon Force

導演：烏爾 善

主演：黃渤、于適、陳牧馳、費翔、娜然、吳興國 等

片長： 2 小時 25 分

語言：普通 話

字幕：中英文字幕

全片時長：2小時25分

首映場次：

1月29日（大年初一）IMAX首映，12:40 pm，4:10 pm，7:40 pm共三個場次

地點：Regal Lloyd Center, 1510 NE Multnomah Street, Portland

其他上映場次：

1月30日（星期四）：6:00 pm, 9:25 pm

1月31日至2月6日：每天12:15 pm, 3:40 pm, 7:05 pm, 10:30 pm

地點：Cinemark Century Eastport Plaza 16, 4040 SE 82nd Ave, Portland

（排片場次時間可能有所變化，請以官方發佈為準）

快來邀請家人朋友，走進影院，共赴這場東方神話之旅！春節有家，更有《封神第二部》IMAX，與你共慶新春！