奔馳座椅加熱器設計缺陷至7歲俄勒岡男孩三度燒傷

(本報綜述)俄勒岡州尤金市的一對夫婦近日起訴奔馳及當地經銷商，指控他們的2017款奔馳GLS座椅加熱器存在設計缺陷，導致7歲兒子嚴重燒傷。這起案件再次引發了對座椅加熱系統安全性的廣泛關注。

據OregonLive新聞報道，2023年9月18日，當晚約8點，Kelly夫婦正駕駛他們的2017款奔馳GLS，在尤金市中心等待下一單UberEats的配送訂單。他們的兒子坐在後排左側座位，站起來伸展後重新坐下，並啟動了座椅加熱功能。大約五分鐘後，母親關閉了加熱器。但回家後，他們發現孩子的短褲背面有燒痕，檢查後確認他的皮膚嚴重燒傷並已起泡。

Kelly夫婦表示，由於兒子患有脊柱裂等神經系統疾病，對疼痛的感知能力受限，因此無法及時察覺燙傷的發生。他們後來測試發現，該座椅的加熱功能啟動後僅60秒，座椅溫度便達到華氏147度（約攝氏64度）。孩子在兩天後被送往醫院接受治療，並於10月接受了皮膚移植手術以修復三度燒傷。

起訴書中指控，奔馳及經銷商未能提供充分警告，也未針對有神經損傷或特殊健康需求的使用者提供額外說明。Kelly夫婦認為，這一系統設計缺陷對消費者構成了重大安全隱患。

然而，奔馳及經銷商均否認車輛的加熱座椅系統與燒傷之間存在關聯。他們還指責Kelly夫婦未能妥善照顧孩子，指出夫婦在發現燒傷後延遲兩天才帶孩子就醫。此外，由於燒傷部位特殊，俄勒岡州兒童福利部門曾介入調查，但最終並未對父母採取任何懲罰性措施。Kelly夫婦的律師對此表示反駁，認為奔馳方面的聲明“荒謬且缺乏同理心”。

需要注意的是，這並非奔馳首次因座椅加熱器問題被起訴。早在2017年，奔馳因另一款車型的座椅加熱系統可能過熱而支付5400萬美元進行和解，並召回了約27萬輛車輛進行修復。多年前，汽車安全專家就警告，座椅加熱器對感覺障礙患者可能帶來嚴重風險。

目前，這起案件已從俄勒岡州法院轉至聯邦法院，但預計最終會重新回到州法院審理。無論案件結果如何，這起事件提醒所有車主，座椅加熱系統雖然便利，但在使用時需謹慎，特別是在乘客有特殊健康需求的情況下。