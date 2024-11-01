波特蘭慈濟人文學校舉辦萬聖節創意環保活動 讓孩子從遊戲中學習愛護地球

（本報訊）波特蘭慈濟人文學校於10月27日在比弗頓市(Beaverton)的德國國際學校(GIS)舉辦了一場充滿創意和趣味的萬聖節環保活動，吸引了大量家庭參與。此次活動旨在透過有趣的遊戲和互動環節，向孩子及其家長傳遞環保理念，並鼓勵大家在日常生活中實踐環保行動。

現場設置了多個環保主題的遊戲和手工活動，如資源回收釣魚、快手疊杯、環保跳階挑戰、戳戳樂、飛鏢保齡球和再生摺紙藝術等，讓孩子們在挑戰中學會如何節約資源和保護自然，培養對環境的尊重。這些活動同時促進了團隊合作和創造力，激發了孩子們對環保議題的興趣。

此外，學校的蔬食義賣站也吸引了眾多師生和家長的支持。義賣攤位提供滷味拼盤、包子、米粉等台灣小吃，以及各種零食餅乾和日式點心，受到熱烈好評。

活動策劃人表示：「我們希望透過這樣的活動，讓孩子們在玩樂中學習環保知識，從小養成愛護地球的好習慣。」此次活動的成功不僅讓參加者度過了一個愉快的萬聖節，更在他們心中播下了環保的種子。活動結束後，家長和孩子們一致表示這樣的環保活動既有趣又有意義，期待未來能有更多參與機會。

波特蘭慈濟人文學校將繼續致力於推廣環保理念，通過更多創新的活動，將環保教育融入孩子們的日

常生活，共同為地球的美好未來而努力。（文字記錄：簡明道；攝影：李伯棟、郭庭瑞）