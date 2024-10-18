年度醫療保險開放登記 縣政府提供免費咨詢服務

（本報訊）近日，麥魯瑪縣政府發出提醒，年度醫療保險開放登記將於10月15日開始。醫療保險登記往往複雜繁瑣，多種套餐很難選擇，很多居民往往無從下手。今年，縣政府貼心地爲大家提供醫療保險登記免費咨詢服務，協助居民做好保險登記。

自10月15日年度醫療保險開放登記開放的在這段時間，醫療保險的參與者可以對自己的健康保險或處方藥保險做出更改，選擇新的醫療優勢計劃（Medicare Advantage），或者返回原來的醫療保險（即Medicare Part A和Part B）。

保險計劃的費用和內容每年都可能會變化，個人的健康需求也會改變。縣政府提醒，現在正是居民審查和選擇最適合的醫療保險計劃的好時機。縣政府提醒，醫療保險受益人應該首先查看“年度變更通知”包裹，該包裹已於10月1日前寄出。其中有關保險計劃變更的詳細信息，這些變更將從2025年1月1日起生效。

縣政府表示，居民可以撥打1-800-MEDICARE電話來更改計劃，也可以登錄 www.medicare.gov 網站進行計劃比較和更改。

麥魯瑪縣還提供免費的一對一咨詢服務，幫助居民了解保險變更的細節，並比較現有計劃與2025年計劃的區別。這些服務是免費的，適用於所有醫療保險參與者。此外，縣政府還在社區的多個地點提供面對面的咨詢服務。如果有意參加，請提前撥打503-988-3646預約。如果不需要面對面咨詢，也可以直接撥打1-800-MEDICARE電話或登錄www.medicare.gov進行計劃更改。