全美藥物過量死亡人數下降 但俄勒岡州不降反增

(本報綜述)近日，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）發布的最新數據顯示，從2023年5月至2024年4月，全美藥物過量死亡人數下降了10%。然而，俄勒岡州的情況卻不容樂觀，該州的過量死亡人數在同期內增長了22%，達到了近1,900人。

藥物過量死亡人數的持續上升促使俄勒岡州的立法者在今年春天推翻了該州首次實施的毒品非刑事化法律——第110號措施。儘管這項措施在全美範圍內首創了毒品非刑事化的先例，但過量死亡數據顯示，該措施的實施效果受到質疑。

一項最近的研究指出，芬太尼的迅速滲透是俄勒岡州過量死亡人數增長的主要原因。根據CDC的數據，除俄勒岡州外，其他一些西部州也出現了藥物過量死亡人數上升的趨勢。其中，阿拉斯加州增長了42%，華盛頓州上升了14%，內華達州增長了18%，而猶他州和科羅拉多州的增幅分別為8%和4%。

研究人員指出，儘管第110號措施旨在非刑事化毒品持有並推動成癮治療，但該措施的執行情況並未達到預期。研究顯示，俄勒岡州的成癮治療能力不足，無法滿足日益增加的需求，執法部門也難以有效控制露天吸毒的現象。儘管如此，研究並未發現第110號措施與過量死亡人數的增長有直接關聯。

麥魯瑪縣數據顯示，該縣今年迄今已有292例藥物過量死亡，其中219例與芬太尼有關。隨著俄勒岡州於9月1日重新引入對毒品的再刑事化措施，外界關注此舉是否會對過量死亡人數產生影響。

此外，麥魯瑪縣計劃在未來幾週內開設一個轉移中心，為毒品使用者提供治療選擇，以避免他們因持有毒品而入獄。然而，該中心此前面臨了來自當地居民和企業的強烈反對。