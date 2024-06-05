中日韓『三國之管弦樂』音樂會 專場演出將於六月二十二日舉行

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓「三國之管弦樂」音樂會專場演出，將於6月22日下午2時在波特蘭基督教第一公理會聯合教會（First Congregational United Church of Christ – Portland）舉行。

來自華裔社區的璐璐古箏工作室演奏家文璐，將為大家演奏古箏名曲《臨安遺恨》，由波特蘭德國國際學校合唱團指揮、鋼琴家洪珍妮鋼琴伴奏。

笛子演奏家孔慶權，將與波特蘭粵劇藝術中心主席甄會韶，聯袂呈獻簫與揚琴的合奏曲《平湖秋月》及《牧羊曲》。

日本社區藝術家鳥丸由美（Yumi Torimaru）、中島仁（Jin Nakajima）、大場翔子（Shoko Oba）以及杜魯門 威爾森（Truman Wilson）將以其民族器樂為大家呈獻《Tsugaru Jongara Bushi》、《波特蘭雨色》、《忍江竹笛》、《I No Ri》。

俄勒岡州韓國音樂學院創辦人、伽耶琴演奏家Doyeon Lim，將為來賓們呈獻傳統名曲《雪花》、 《月亮傳說》以及《Sung Geumyeon Kayageum Sanjo》等曲目。

「三國管弦樂」音樂會藝術總監王榮榮介紹說，在今年的三國管弦樂音樂會中，來賓們將會欣賞到來自不同社區藝術家，用中國的古箏、簫、竹笛、揚琴；日本的三弦琴、篠笛、太鼓；以及韓國的伽倻琴等八類獨具亞裔民族特色的樂器所演奏的樂曲。

本屆音樂會上，中日韓三國社區十位頂級的音樂家，不僅精心準備了最具本民族代表性的曲目，而且還將共同攜手聯袂演奏世界經典名曲《卡農》，為大家呈現一場以東方樂器演奏西方音樂作品別具特色的音樂盛會。

「我們希望通過美妙的音樂，傳達出更多的和諧之聲。」藝術總監王榮榮說。

這是自2015年以來，中、日、韓三國聯合文化演出的第九屆藝術盛會。

主辦單位表示，「儘管當今世界許多地區政治局勢緊張，但我們波特蘭各自的社區仍然是合作和友誼的典範。」希望通過舉辦跨地域文化與藝術的交流活動，增進了解與溝通，共同建立社區之間的友好關係。

「三國管弦樂」音樂會門票免費，歡迎在Eventbrite網站上預訂：https://www.eventbrite.com/e/stringed-instruments-and-flutes-of-three-nations-china-japan-and-korea-tickets-861120734297。

演出時間：6月22日下午2時；演出地點：波特蘭基督教第一公理會聯合教會，地址：1126 SW Park Ave, Portland, OR 97205。