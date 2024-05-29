波特蘭玫瑰節本週精彩活動預告

（本報訊）波特蘭的年度盛事玫瑰節已於上週五正式開幕，接下來一周，玫瑰節向市民提供的活動將繼續精彩，以下是一些特別受歡迎的節目介紹。

6月1日星期六晚上8:00-10:00，星光大巡遊。

星光大遊行是太平洋西北區第二大的燈光巡遊，已有40多年歷史。從傳統的軍樂隊和彩燈閃爍的花車，到發光雨傘和手工藝品，當晚將有超過100支隊伍參加巡遊，照亮波特蘭Downtown夜，愛看燈光秀的朋友們一定不要錯過！6月1日當晚，您參觀完City Fair後，可以步行到Naito Parkway到遊行的起點觀看，也可以在遊行路線上的任一點觀看。由於當晚將進行交通管制，強烈建議您搭乘TriMet公共交通工具前往。

6月1日晚上6:30-7:30，黃昏趣味跑。

作為星光大巡遊前的趣味暖場活動，參加者可穿上奇特的服飾來競跑，是波特蘭市內眾多競跑活動其中最有趣和最受歡迎之一。今年的起點在河濱公園的城市樂園(City Fair)內，全程3.1英哩。每位參加者均可獲得獎牌一個和免費入場城市樂園。至於服飾比賽，將於開跑前選出得勝者，選手需在4:40前到達安檢區(CityFair入口處)，評審時間為5點。如有意報名參賽，請訪問https://www.rosefestival.org/events/2024/starlight-run。

6月5日星期三，下午1點至3點，Fred Meyer兒童大巡遊

下午一時在NE Sandy/52街舉行。波特蘭玫瑰節兒童大巡遊是全美最大的兒童巡遊，巡遊隊伍有來自本地多家中小學的學生和家長。巡遊隊伍由下午1:00在Sandy街和東北52街開始，然後沿著Sandy街前行一英裡，然後向北轉向東北40街，最後到達 Grant High School高中。更多詳情，請訪問https://www.rosefestival.org/events/2024/2024juniorparade。

6月5日至9日星期三至星期日，上午10點至下午4點，軍艦展

波特蘭玫瑰節的艦隊週活動是波特蘭市中心的一項傳統盛事，旨在歡迎美國海軍、美國海岸警衛隊和加拿大皇家海軍的船隻停靠訪問。自1907年以來，訪船一直是玫瑰節的一部分，市民可以參觀艦艇，與水手互動，並了解現代海軍的能力和重要性。美國海軍、美國海岸防衛隊、加拿大皇家海軍和其他艦隊週船隻的訪問名單及船隻參觀時間表將於2024年6月公佈。參觀地點位於Tom McCall Waterfront Park河濱公園，注意遊客需要攜帶個人身分證件就能免費參觀。由於保全問題，參觀市民可能需要經過安檢，所有袋子、嬰兒車和輪椅都不能上船。場地沒有儲存私人物件地方供應，市民應留意。