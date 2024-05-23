整合優勢資源共建高品質社區 美西北華人發展論壇圓滿結束

（社團來稿）由波特蘭中國聯誼會（CFAP）英特爾華人員工聯盟（ICEN）及奧斯威戈湖（Lake Oswego City）市政府共同舉辦的“美國西北華人發展論壇”，於5月11日在奧斯威戈湖市博物館成功舉辦。五十多位專家學者，及多個領域的優秀代表應邀出席。

隨著AI日新月異的飛速發展，在農業、制造業、醫藥業及服務業等多領域，AI以其強大的優勢被廣泛應用。對於未來的發展，與會專家學者在演講中給出了他們的中肯建議。

論壇召集人李世斌先生率先發言，表示希望通過此次論壇，加強合作和協調，鼓勵參與和奉獻。希望通過論壇增加了解，為以後合作奠定更堅實的基礎。

奧斯威戈湖市長Joe Buck致辭時強調，應尊重文化多樣性及傳統，注重培養青年領袖，創建美好的城市之家。

博物館的歷史學家Dr. Mark Browne為大家講述了近200年來華人在奧斯威戈湖市的發展歷史，表示今天城市的繁榮離不開歷代華人移民的勤勞與貢獻。

96歲的俄州前參議員葉梅Mae Yih女士在演講中強調，在政府中應有更多的華裔民選官員代表我們的利益和關切，為我們所有人維護平等的機會和正義。她鼓勵青年一代用自己的知識與技能多為社區志願服務，這是尋求為社區發聲並積極參政的最佳途徑。

俄勒岡州華裔參政新秀黃大綱在演講中強調教育的價值和意義。希望能在經濟適用房、小型企業、安全及教育等方面為自己的社區爭取資源，以提升社區的整體生活質量。

英特爾高級首席工程師朱建芳博士在演講中表示，我們應該保持開放的心態，AI只是一個工具，就像使用的一門語言或一輛車，啟迪與幫助的價值遠遠大於恐懼。

精密鑄件公司（PCC）結構事業部工程總監顧江平博士認為， AI能夠保持精密儀器極高的安全度、精確度及品質，可提升工作效率甚至培訓員工，AI是未來技術革命的關鍵。

OHSU計算機科學與電氣工程項目、醫學信息學系和生物醫學工程系教授宋旭波博士，分享了用於生物醫學圖像計算的優勢， AI 在學術研究，早期檢測、診斷、藥物研發及手術治療等方面有著相當普遍的應用。

俄勒岡州立大學園藝學教授、藍莓專家楊偉強博士在演講中表示 ，利用AI 操作的機器人可以有針對性地清除雜草、播種、 澆水、監測土壤狀況及采摘，甚至進行病蟲害的監測和咨詢，極大的提升了藍莓品質及工作效率。

就讀於賓夕法尼亞大學的學生代表Kyle Zhang，他所參與的代表項目之一，反欺詐MEDICARE AI訓練模型，已相當具有應用價值和商業價值，一些醫療保險公司已表達了合作的意願。

癌癥診斷方面的專家王志崗博士認為，AI 在醫學領域的應用是國內外合作的重點項目之一，我們期待更多更好的惠及人類健康與發展的AI應用技術。

論壇上，英特爾華人員工聯盟主席張炯博士還主持了頒獎儀式，代表發起捐款的四家社團聯名向表現突出的14人授予傑出貢獻獎，並與萃勝工商會溫少廉元老共同主持授獎儀式，向朱介眉、羅征宇等到會的受獎者頒發了獲獎證書。

本屆論壇集結了本地政界及學術界的頂級專家、學者及領袖們，作為華人大家為之倍感自豪。

與會嘉賓表示，本屆論壇是一次非常成功的探索。我們不僅有機會近距離聆聽大師與新秀的智慧與心得，深入思考華人在當今美國的發展與挑戰，而且對在美華人如何更好地整合社會資源、相互支持，共建高品質的社區等領域做出了積極探索。（圖片由波特蘭中國聯誼會提供）