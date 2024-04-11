俄勒岡2024『漢語橋』預選賽圓滿結束 教育參贊向明燦出席活動並為選手頒獎

（本報記者俄廣才攝影報導）4月6日，2024「漢語橋」中文及才藝大賽俄勒岡州預選賽在Sherwood藝術中心成功舉行。

本年度預選賽由俄勒岡中國理事會與波特蘭國際學院共同舉辦，評審委員會由呂麗娜博士、劉美如博士、吳依桐老師及高屹峰老師組成，共44名俄州賽區選手報名參加，開幕式由劉美如博士主持。

駐舊金山總領館教育參贊向明燦，俄勒岡中國理事會主席藍進，俄勒岡希望中文特許學校校長凱文 奧茲，2023年「漢語橋」世界大學生中文比賽全球總決賽季軍獲得者、路易斯 克拉克大學學生方龍等先後致辭，預祝參賽學生們在預選賽中取得優異成績。

教育參贊向明燦出席漢語橋預選賽活動並致賀詞

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在開幕式上致辭

向明燦參贊在講話時表示，俄州以其龐大的漢語學習人才庫和競爭力而聞名。指出，來自俄勒岡州波特蘭州立大學的李曉雨（Kendall Kracke）獲得2021年「漢語橋」世界大學生中文比賽全球總冠軍；來自俄勒岡州比佛頓學區希望中文特許學校的宋小花（Aoife Seaberry）獲得了2022年漢語橋世界小學生中文秀第一名；路易斯 克拉克大學方龍同學獲得了2023年「漢語橋」世界大學生中文比賽季軍。

向明燦參贊向所有在歷屆大賽中獲得優異成績的俄勒岡參賽者表示熱烈祝賀，同時誠摯感謝俄勒岡中國理事會在俄勒岡促進中文教學推廣及人文交流所做出的積極貢獻，希望在已有成就的基礎上，幫助更多的青少年通過「漢語橋」了解中國文化，掌握同14億中國人交流的「金鑰匙」。

預選賽上，參賽選手們精彩的中文演講，以及唱歌、舞蹈、鋼琴、小提琴、揚琴、中國功夫等才藝展示，贏得了評委老師和在場觀眾們熱烈的掌聲。

經過近五個小時的比賽，羅維安（Vivian Robertson）獲得幼兒園組第一名，那秀慧（Slavia Knight）、梅若倫（Evan Mai）分別獲得第二名和第三名。

幼兒園組第三名獲得者梅若倫中文演講

一、二年級組第一名：黃傑明（Jamin Henness ）、第二名：溫可迪（Kennedy Walton）、第三名：苑湧靈（Evelyn Mantey）。

陳詩蘭（Siena Chen）、李浩文（Zakhar Likuev）並列獲得3至5年級小組第一名，艾明芳（Demilade Adebolu）獲得第二名，那傑瑞（Garrick Nomani）、史傑明（Jamil Scamarone）並列獲得該小組第三名。

小學組3至5年級陳詩蘭才藝表演

小學3至5年級組第一名獲得者李浩文才藝表演

初中組第一名：逍遙（Tori Howard）、第二名：宋小花（Aoife Seaberry），陳安麗（Anileh Chen）和戴芽愛（Mei Davis）獲得並列第三名。

高中組第一名：馬玉蘭（Naomi Margolis）。大學組第一名：韓芣苡（Hannah Day ）、第二名：察瑪瑞 （Marty Zylstra）。

高中組第一名獲得者馬玉蘭在線才藝表演

教育參贊向明燦，俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪等為獲獎學生頒發了獲獎證書和獎品。

向明燦參贊（右二）為幼兒園組獲獎小朋友頒獎並合影。第一名羅維安（中），第二名那秀慧（右），第三名梅若倫（左）

教育參贊向明燦（左）、俄勒岡中國理事會主席藍進（右）為獲得優秀獎的宗小娜頒發獲獎證書並合影

俄勒岡中國理事會副主席應書琪（右三）為初中組獲獎者第一名：逍遙（右一），第二名：宋小花（右二），並列第三名：陳安麗（左三）戴芽愛（左一）頒發獲獎證書並合影

俄勒岡中國理事會副主席應書琪（右），2023年「漢語橋」世界大學生中文比賽季軍方龍（左），為大學組第一名韓芣苡（左二）、第二名察瑪瑞（右二）頒發獲獎證書

2023年「漢語橋」世界大學生中文比賽全球總決賽季軍獲得者方龍在此前接受採訪時曾表示，「學習漢語最重要的因素是你的潛在的興趣和動機，自信心和決心是你真正進步的途徑，這對學習中文來說至關重要」。

向明燦參贊（後排中）與獲得小學組優秀獎的學生和老師們合影

他引用孔子所說「知之者不如好之者、好之者不如樂之者。」他認為有了內在動力就更容易激勵自己去學習，讓掌握一門技藝變得自然而愉快，並在學習過程中找到樂趣。

俄勒岡是全美首個、也是唯一一個以立法形式確立在全州範圍內的公立小學推廣漢語課程的州，為俄勒岡中文教學的普及與發展奠定了堅實的基礎。