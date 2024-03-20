兩死一重傷！近期波特蘭市區兇殺案頻發

(本報綜述)近日氣溫回升，春意漸濃，萬物復甦。每到此時，浪漫的春光引得無數市民駐足老城邊的河濱公園（Tom McCall Waterfront Park）欣賞櫻花。然而，市中心和舊城區附近近期發生多起惡性傷人事件，讓遊客只能望而卻步。

3月15日星期五下午1:13，波特蘭警察局中央分局警員接到報警，稱鋼橋(SteelBridge)步行道上發生一起刺傷事件。警員到達後，發現一名成年男子受傷嚴重。警員嘗試使用止血帶為傷者止血，直到急救人員抵達。該名男子由救護車送往醫院後搶救無效、不幸身亡。警方並未在現場找到行凶者。

3月16日星期六上午10:38，波特蘭警察局中央分局警員接獲報警，指有男子在西北第三大道和西北Davis街用刀威脅另一男子。警官抵達時，在西北第五大道和西北Flanders街找到了與報警描述相符的嫌疑男子，並將其拘留。此案件中的受害者此時已自行離開，並沒有聯繫警方。

進一步調查後發現，這次被逮捕到的嫌疑犯很可能與前一天的鋼橋兇殺案有關！警員們立即通知了負責偵辦兇殺案的偵探，並由偵探該對嫌疑人進行了訊問。目前，31歲的嫌疑犯諾爾‧M‧巴希（Noor M. Baheej）已被帶到了麥魯瑪縣拘留中心，將面臨二級過失殺人、非法使用武器和二級擾亂行為的指控。

3月17日星期日凌晨2:08，波特蘭警察局警方接到報警，稱西北第六大道和西北Glisan街的人行道上發生了一起刺傷事件。警方到達後，將成年男性受害者送往醫院，儘管受傷嚴重，但暫無生命危險。初步調查顯示，刺傷發生在兩個團體之間的互毆中。現場發現了一把槍，但沒有跡象顯示在大斗中被使用過。凌晨2:28，現場執勤的俄勒岡州警在西南公園大道和西南Taylor街附近將嫌疑人21歲男子YimerJ.Funez-Cruz抓獲。

3月17日星期日晚上11:46，波特蘭警察局中央分局警員接到報警，西南第10大道中央圖書館附近街區發生一起槍擊報警。警員抵達現場後，發現一名男子身中槍傷，受害者被送往醫院，但不幸不治身亡。這是波特蘭2024年開年3多月來第18起兇殺案。

光是過去的一個週末，波特蘭老城和市中心就發生這麼多起惡傷人事件，連串暴力事件凸顯了該地區治安問題的嚴重性。遊客本應在春日的河濱公園欣賞美景，卻不得不擔心人身安全。業內人士指出，這種頻繁發生的暴力事件不僅對當地居民造成了困擾，也必然會嚴重影響波特蘭的城市形象和旅遊業發展。