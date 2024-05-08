31歲女子帶走5歲男童 在外流浪一夜後被找回

(本報綜述)波特蘭市近日發生一起5歲男童失蹤案，警方在熱心市民的協助下成功找回男童並逮捕了一名31歲女子。

警方透露，5月2日星期四晚上8點接到報警，稱男童於5月2日下午約2:30與一名陌生女子從位於東南151街和東南Stark街的家中消失家中。後經確認，女子為31歲的LeeAnne N. Osborne。警方隨即在東南波特蘭地區展開搜索，梳理出了男童和女子被監視器錄影拍下的時間線：

下午5:30：男孩和嫌疑女子被看到在位於東南148街和東南tark街附近的加油站。

晚上7:25：兩人搭乘TriMet公交車到達東南174街和東Powell街。

晚上7:53：兩人搭乘另一輛公交車到達174街和Powell街。

晚上8:18：兩人被看到在122街和Division街附近行走。

地方、州和聯邦執法機構徹夜尋找男童和嫌疑女子，從TriMet監控中提取照片，並在週五早些時候將照片發送出去，以吸引更多人關注。

男童能夠安全找回，得益於一位好心人的幫助。居住在該區域的夏安·斯托爾斯沃斯5月3日清晨7點前致電911報告，稱在波特蘭東南部看到該男孩和嫌疑女子。

這位好心人夏安表示，若非老闆讓她提早上班，她可能就發現不了男童了。據她介紹，前一晚睡前，她看到一篇有關失蹤男孩的臉書文章。早上，當她媽媽載她上班時，她看到一名頭髮髒兮兮的白人女性彎腰拉著男孩坐在手推車中。

夏安回憶道：「男孩轉過頭，看起來像是在問我他現在是在哪兒。男孩看起來很慌張，我這才決定打電話給警察。」

夏安描述，男童穿著一件超大的黑色長連帽衫，臉上戴著一頂遮住臉的針織帽。她說：「我只看到眉毛和下巴，對我這個當母親的來說，這有點奇怪。」警方迅速回應夏安的報告，確認男童為失蹤者後，並迅速出警將男童帶到保護監護下

5月6日，警方公佈了更多案件細節。男童母親報警時稱，孩子在外面玩，自己在公寓裡睡著了，醒來後孩子就不見了。

嫌疑女子向警方解釋，她以前在他的公寓大樓見過這個男孩，並與他交談過，並「給了他糖果」。根據證詞，嫌疑女子說，事發當日，男童說想去附近的商店買一些食物和飲料。嫌疑女子表示,她告訴男孩去問他的母親是否可以離開，並且她「相信他確實去問過他的母親」。隨後，兩人去了7-11便利商店，買了男孩想要的零食和飲料。隨後男孩又想買一罐黏土，於是他們前往另一家商店。之後他們換搭公車後，兩人無法找到男孩公寓大樓的確切位置，天黑後只能在一處校園外過夜，知道隔天被警方發現。

嫌疑女子被逮捕，週一接受了對二級綁架和二級干涉監護的指控的提審。她將進行無罪辯論，法官下令在拘留聽證會前拘留她，不得保釋。