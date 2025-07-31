3歲嬰兒街頭遊蕩　母親吸毒昏死不醒

（本報綜述）波特蘭東南區近日發生一起駭人聽聞的事件：一名 3 歲幼兒僅穿尿布在街上徘徊，母親則因吸毒在屋內昏迷不醒。

警方表示，7 月 23 日晚間約 7 時，民眾在東南 Stark 街與 162 大道附近發現一名僅穿尿布的男童獨自遊蕩，於是立即報警。目擊者指引警員找到附近一間公寓，警方在門外大聲呼喊無人回應，卻從窗戶看到一名女子癱坐沙發、頭後仰失去意識。

這名女子被確認為 23 歲的克洛伊·艾蕾希亞·巴恩斯（Chloe Alethia Barnes），她被喚醒後允許警員進入。屋內另一名 2 歲男童正在臥室熟睡，公寓斷電、冰箱敞開，食物掉滿地板。當警方詢問孩子最後進食時間時，巴恩斯無法回答。

警方還在沙發旁發現火炬打火機與玻璃煙斗。巴恩斯承認與男友吸食甲基安非他命（冰毒），但辯稱「只有在孩子在另一個房間時才吸」。然而，兩名幼兒的尿液檢測均呈冰毒陽性。

檢方指控巴恩斯四項刑事虐待罪與兩項兒童疏忽罪。她於 7 月 25 日首次出庭，並獲無擔保候審，8 月 15 日將再度受審。

波特蘭類似事件層出不窮

這並非波特蘭首次出現幼兒獨自遊蕩、家長因吸毒無力照顧的事件。警方曾多次處理父母吸毒或酗酒後昏睡，導致年幼子女獨自在街頭徘徊的案例：2024 年 11 月，一名父親因服用鴉片類藥物在車內昏睡，後座的嬰兒被遺棄在零下氣溫中哭泣，最終被路人發現並報警。2025 年 3 月，警方在一間汽車旅館發現一對夫婦昏迷不醒，旁邊兩名幼兒在垃圾與毒品用具中玩耍，最終被送往寄養家庭。2025 年 5 月，一名母親因吸食冰毒在家中癱倒，兩名學齡前兒童獨自在公寓外樓道閒逛，鄰居報警才避免意外。