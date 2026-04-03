3個月內被ICE轉移5個拘留所　俄勒岡男子一家被迫離開美國

（本報綜述）曾在俄勒岡州圖拉丁（Tualatin）生活的智利男子帕爾馬，在被移民及海關執法局（ICE）拘留後，於短短3個月內被轉移至至少5個不同拘留設施，最終於今年2月底被遣返回國，與家人在智利團聚。其經歷引發外界對移民拘留制度及跨州轉移做法的關注。

41歲的帕爾馬與妻子奧雷亞納及4名女兒，過去近3年居住於波特蘭都會區。他於去年12月在提加德（Tigard）遭移民執法人員拘捕，當天即簽署自願遣返文件。儘管最初被告知約一周內可返回智利，但實際過程卻遠比預期漫長。

根據家屬及相關人士說法，帕爾馬在拘留期間先後被轉送至華盛頓州塔科馬（Tacoma）、德州、肯塔基州及路易斯安那州等地設施。轉移過程頻繁且缺乏通知，使其家人與協助者難以掌握其下落與案件進展。

帕爾馬回憶，自己多次在清晨被帶離拘留所，戴上手銬腳鐐轉送至機場或長途車輛，全程信息有限，飲食與休息條件亦不理想。其中在肯塔基州的一段時間，他曾連續20天幾乎未能外出見到陽光。

在此期間，留在俄勒岡的妻子獨自照顧4名女兒，生活在高度不安之中。她表示，擔心移民執法人員再次上門，甚至不敢讓孩子外出，日常生活受到極大影響。最終，她決定提前帶著孩子返回智利。

今年2月28日，帕爾馬抵達智利首都聖地牙哥（Santiago），與家人重聚。巧合的是，當天正值其最小女兒的一歲生日。一家人目前已在當地逐步恢復正常生活，帕爾馬從事臨時工作，其妻亦重返原職。

談及未來，帕爾馬表示，雖然不排除前往其他國家尋找更好的發展機會，但美國已不在考慮之列。根據規定，他在未來10年內不得再次入境美國。

「我們是一個很堅強的家庭，可以繼續向前，創造新的回憶，」他說。「生活還是要繼續，等未來有機會，我們會在其他地方重新開始。」