毒販新招吸引兒童和青少年

（綜合報導）緝毒局（DEA）表示，他們已經注意到一種令人關切的趨勢：犯罪分子

芬太尼制成色彩奪目的糖果來吸引兒童和青少年。

該機構表示，其執法合作夥伴本月早些時候開始查獲色彩鮮豔的“彩虹芬太尼”。到目前爲止，這種新型芬太尼已在18個州被查獲。

根據緝毒局的說法，彩虹芬太尼以多種形式銷售，包括藥片、粉末和類似于粉筆的塊狀物。雖然一些報告聲稱，不同的顔色表明不同水平的效力，實驗室檢測沒有發現相關性。

緝毒局局長米爾格拉姆在聲明中說：“彩虹芬太尼——各種顔色、形狀和大小的芬太尼藥片和粉末——是毒販故意讓孩子和年輕人上瘾的。”

警方最近在波特蘭地區查獲了兩起類似粉筆的彩虹芬太尼。另一大批毒品最近在西維州被發現，警方從一個人身上繳獲了約1.5萬粒彩色藥丸。加州和華盛頓也有類似的緝獲。

芬太尼是一種人工合成的阿片類藥物，其藥效是嗎啡的50至100倍。它經常與海洛因、可卡因和甲基苯丙胺等其他毒品混在一起，購買者往往不知道自己正在攝入該毒品。

近年來，在美國，像芬太尼這樣的合成阿片類藥物已經成爲因服用毒品過量死亡相關的最常見藥物。

2021年，全美報告的超過10.7萬例過量死亡病例中，66%是由芬太尼等合成阿片類藥物引起的。