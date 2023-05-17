26-238提案被麥魯瑪縣選民以大比數推翻

（本報綜述）在週二的選舉中，麥魯瑪縣最受關注的提案26-238，向租客提供免費法律服務一項，以81.8%

18.5%不獲通過。

這提案的目的是向麥縣那些被業主驅逐的住客，提供免費法律服務。為此建議收取0.75%的净资本收益税。

由周一晚的選情就可了解到麥縣選民對這提案的反應。投票在晚上8時截止。到晚上10時，所點的選票已有近9萬張是反對提案的，佔82.37%；支持的有近19,000張，即17.63%。在點算的高峰期間，反對的票數曾一度高達94%。

這提案一出，不少政府官員均認為沒有這必要，因為在政府現時的系統中，已有類似協助租客的項目，而且不需要加稅來資助。再加上徵收资本收益稅將影響每一個人，無論貧或富。

提出這提案的人士認為，他們的想法是只會向富人徵稅來解決露宿者問題。但實際上，受影響的民眾群是更廣。例如，聯邦有規定，當一對夫婦買屋時，所賺的首50萬元是免稅的，這也要看賣主的收入。但 26-238提案卻完全沒有這些免稅。

選民對加稅的提案都會三思，麥魯瑪縣的稅項是全美最多的縣城之一，已有很多居民為了不想再加稅而搬離麥縣。波特蘭市惠勒市長上週也提到要凍結加稅。