26號公路無隔離帶欄釀命案 家屬求償1億

（本報綜述）許多波特蘭居民去坎農海灘（Cannon）都會走26號公路（U.S.26），但這條通往海岸的熱門公路，近日因一起致命車禍被告上法院。

一名59歲小溫哥華女子蜜雪兒·穆桑去年在26號公路上遇車禍身亡。她的家人如今向肇事司機和俄勒岡交通部提起訴訟，求償1.11億美元，指控州府沒有在該路段安裝中央隔離護欄，導致對向車輛直接撞上他們。

車禍發生在2025年5月24日，地點靠近26號公路31英里標記。當時穆桑一家剛從坎農海灘返回波特蘭方向。訴狀稱，一名64歲西雅圖男子駕車從對向車道偏離，迎面撞上穆桑一家乘坐的車。

猛烈撞擊後，穆桑一家車輛衝下路堤。蜜雪兒當場死亡，她的前夫、兒子和女兒都受重傷，包括脊椎骨折、肋骨斷裂和肺部塌陷等。

家屬認為，這場悲劇原本可能避免。訴狀指出，26號公路部分路段只有雙向各一線道，中間沒有實體護欄，只靠地面標線和震動警示槽分隔。一旦駕駛分心、疲勞或失控偏離車道，就可能直接衝向對面來車。

訴狀還稱，2020年至2024年間，事故地點附近兩英里路段曾發生22起車禍，其中包括重傷和死亡事故。家屬認為，這說明州府早就應該知道該路段存在危險。

俄勒岡交通部表示，不評論正在進行的訴訟。

這起案件也讓許多本地居民重新關注26號公路安全問題。這條路是波特蘭地區民眾前往海邊最常走的道路之一，週末和假日車流量大，但不少路段仍沒有中央隔離設施。對駕駛來說，一次對向車道偏離，就可能變成無法躲避的迎面撞擊。

目前，案件已提交至麥魯瑪縣巡迴法院。家屬除了起訴州交通部和肇事司機，也把Toyota和Nissan列為被告，認為車輛防撞系統可能未能有效避免或減輕事故。