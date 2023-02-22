205 Sunnyside出口旅館變露宿者過渡性住房 無視商戶反對 縣政府通過

（本報綜述）卡加瑪士縣政府上周四晚通過動用1,520萬元，購買位於205公路Sunnyside出口的旅館Quality Inn 作為露宿者的過渡性住房。這是該縣首次投資在解決縣內露宿者問題。

根據卡縣政府的新聞稿，該旅館共有100個房間, 將會成為一個沒有暴力和藥物濫用的安全地方，讓有需要的人士可以獲得護理、教育和支持，以便過渡到永久性住屋。

這項極受爭議性的提案，在投票當晚吸引了數百名附近的居民和商戶到場，結果議會以３票對２票通過提案。

其中一位縣議員史密夫表示，今次購買這座旅館，是縣政府在解決該縣露宿者問題的一個正確方向，幫助一些居無定所的居民過渡到永久住所。預計今年7月，該旅館將會迎來首批入住的人士。

在反對的眾多人士中，還包括幾位官員，如快活谷（Happy Valley）的市長埃利斯（Tom Ellis），他說不是不贊同可解決露宿者問題的方案，只是認為這個選址實在不適合。Sandy市市長則指著到來反對提案的商家們，說：他們一直為生意打拼，剛捱過疫情一關，鬆一口氣時，縣議員卻將一個露宿者設施放在他們中間。

有居民發言時指出，他們擔心毒品和安全問題。議員們指出旅館有24小時保安巡邏，包括旅館的周邊範圍；並強調，所有入住者均需簽署承諾書，確保沒有槍械，毒品和酒。縣政府會制定一份好鄰居協議，建立與利益相關者進行公開、透明和主動溝通的途徑。

對此提案反對最激烈的是當地的商界。他們指出，這些設施通常會吸引其它露宿者留在設施的周圍，這就會出現安全問題。而這一區的租金並不便宜，他們擔心這情況將令客人減少從而影響收入。Happy Valley商業聯盟主席莉茲貝絲表示，希望政府為這區的孩童著想，為這區仍在掙扎的商戶著想，考慮選擇其它的地點。

到場反對的一名律師表示，他的辦事處原在波特蘭市中心，因為飽受露宿者的困擾，決定將他的律師事務所搬到卡加瑪士，想不到問題再次出現。

對莉茲貝絲的擔憂，卡加瑪士縣住房和公眾服務部副主任亞當·布朗認為，這決定實際上是可以解決問題，而不是令問題變得更糟糕的。他說他會反過來看，認為這是社會得到復康所需的工作，因為社區當中缺乏關鍵的住房基礎設施，因而出現了目前看到的一些宜居性問題。布朗指出，如選址在較偏遠的位置，將會使入住者遠離那些主要服務和交通。目前旅館的位置，鄰近商場，對面是醫院，可以說是極之方便。

一名反對的女士指出，似乎俄勒岡州引來了太多其它地區的露宿者，她說這批人應該回到他們的地方。但也有贊成的居民，他們認為這是一個給予露宿者結束街頭生活的好機會，幫助他們重拾新生，最終能居有其屋。

有記者發現，實際上該旅館早就有露宿者拿著政府發出的住房券長期入住。政府表示，將來入住這旅館的人士，必需由有關社福機構轉介，並需嚴格遵守所有規例。

一名已住在旅客一段時間的女士表示，有很多如她一樣流浪街頭的人士是需要幫忙的，相信為了將來能有穩定的住屋，他們都願意按規矩並善用這設施。