2026波特蘭玫瑰節週五開幕！ 集市|美食|煙花|遊玩 嗨翻整個夏天！
（本報綜述）大波特蘭地區的年度盛典「波特蘭玫瑰節」盛大開幕！今年的玫瑰節5月22日正式開幕，一路持續至6月7日，橫跨三個週末。今年不僅花車遊行形式大改，煙火、龍舟賽與軍艦開放參觀也全面回歸，活動安排更加集中、豐富。
【玫瑰節開幕式夜煙火秀】
時間：5月22日
地點：Tom McCall河濱公園（98 SW Naito Pkwy, Portland）
【CityFair嘉年華】
時間：5月22日至6月7日（分三個週末開放）
地點：Tom McCall河濱公園
【美國建國250週年慶煙火秀】
時間：5月30日晚上10時
地點：Tom McCall河濱公園
【艦隊週Fleet Week】
時間：6月4日至6月7日（每日10:00–16:00）
地點：Tom McCall河濱公園
【龍舟賽】
時間：6月6日至6月7日（08:00–17:00）
地點：威拉米特河靠近Hawthorne橋
玫瑰節經典活動龍舟賽將再度登場，超過60支隊伍參與競賽，比賽節奏緊湊、氣氛熱烈，免費開放觀賞，也是華人社區熟悉的重要文化活動。
【玫瑰節花車遊行與夜燈巡遊】
時間：6月6日（18:30–22:30）
地點：波特蘭市中心（終點至Lincoln High School）
【趣味路跑】
時間：6月6日17:30
地點：波特蘭市中心（與遊行路線相近）
遊行開始前將舉辦3英里（約4.8公里）趣味路跑活動，延續傳統同時調整時間，讓民眾可以「先跑再看遊行」，增添參與感。
今年玫瑰節透過活動整合與內容加碼，讓節慶更加集中、節奏更緊湊。從白天逛嘉年華、看龍舟與軍艦，到夜晚觀賞煙火與花車遊行，幾乎一整天都有活動，成為波特蘭夏季最重要的城市盛事之一。更多活動信息，請訪問官網https://www.rosefestival.org/。