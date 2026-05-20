波特蘭新聞

2026波特蘭玫瑰節週五開幕！ 集市|美食|煙花|遊玩 嗨翻整個夏天！

（本報綜述）大波特蘭地區的年度盛典「波特蘭玫瑰節」盛大開幕！今年的玫瑰節5月22日正式開幕，一路持續至6月7日，橫跨三個週末。今年不僅花車遊行形式大改，煙火、龍舟賽與軍艦開放參觀也全面回歸，活動安排更加集中、豐富。
【玫瑰節開幕式夜煙火秀】
時間：5月22日
地點：Tom McCall河濱公園（98 SW Naito Pkwy, Portland）
當晚將舉行玫瑰節開幕剪綵儀式，活動自下午5時正式展開，現場有音樂表演、攤位與嘉年華設施，一路熱鬧延續至夜晚。壓軸煙火預計於晚上10時左右施放，並搭配專屬音樂同步演出，是整個玫瑰節最具代表性的開場亮點之一。主辦方表示，現場觀賞效果最佳，煙火秀也將透過電視同步直播。
【CityFair嘉年華】
時間：5月22日至6月7日（分三個週末開放）
地點：Tom McCall河濱公園
玫瑰節核心活動CityFair嘉年華將分三個週末舉行，包含遊樂設施、美食攤位與現場音樂表演，是整個節慶最熱鬧的區域之一，適合親子與家庭全天候遊玩。該活動需購票入場，入園票15美元，遊樂項目另按項目收費。
【美國建國250週年慶煙火秀】
時間：5月30日晚上10時
地點：Tom McCall河濱公園
為慶祝美國建國250週年，今年特別加碼一場大型煙火秀。煙火將搭配愛國音樂，在市中心天際線上空施放，打造充滿節日氛圍的視覺盛宴，預計吸引大批民眾聚集觀賞。
【艦隊週Fleet Week】
時間：6月4日至6月7日（每日10:00–16:00）
地點：Tom McCall河濱公園
活動期間將開放美國海軍、海岸防衛隊及加拿大皇家海軍艦艇等多艘警用軍用艦艇供民眾登船參觀。參觀免費，但採先到先得制，18歲以上需出示REAL ID或護照，且常因人潮過多提早截止排隊。
【龍舟賽】
時間：6月6日至6月7日（08:00–17:00）
地點：威拉米特河靠近Hawthorne橋
玫瑰節經典活動龍舟賽將再度登場，超過60支隊伍參與競賽，比賽節奏緊湊、氣氛熱烈，免費開放觀賞，也是華人社區熟悉的重要文化活動。
【玫瑰節花車遊行與夜燈巡遊】
時間：6月6日（18:30–22:30）
地點：波特蘭市中心（終點至Lincoln High School）
今年最大變動是將原本分開舉辦的兩場大型遊行合併。活動分兩段進行：18時30分為白天花車與樂隊表演，20時30分轉為夜間燈光花車，讓民眾一次體驗兩種不同風格。
【趣味路跑】
時間：6月6日17:30
地點：波特蘭市中心（與遊行路線相近）
遊行開始前將舉辦3英里（約4.8公里）趣味路跑活動，延續傳統同時調整時間，讓民眾可以「先跑再看遊行」，增添參與感。
今年玫瑰節透過活動整合與內容加碼，讓節慶更加集中、節奏更緊湊。從白天逛嘉年華、看龍舟與軍艦，到夜晚觀賞煙火與花車遊行，幾乎一整天都有活動，成為波特蘭夏季最重要的城市盛事之一。更多活動信息，請訪問官網https://www.rosefestival.org/。