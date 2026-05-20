2026波特蘭玫瑰節週五開幕！ 集市|美食|煙花|遊玩 嗨翻整個夏天！

（本報綜述）大波特蘭地區的年度盛典「波特蘭玫瑰節」盛大開幕！今年的玫瑰節5月22日正式開幕，一路持續至6月7日，橫跨三個週末。今年不僅花車遊行形式大改，煙火、龍舟賽與軍艦開放參觀也全面回歸，活動安排更加集中、豐富。

【玫瑰節開幕式夜煙火秀】

時間：5月22日

地點：Tom McCall河濱公園（98 SW Naito Pkwy, Portland）

【CityFair嘉年華】

時間：5月22日至6月7日（分三個週末開放）

地點：Tom McCall河濱公園

【美國建國250週年慶煙火秀】

時間：5月30日晚上10時

地點：Tom McCall河濱公園

【艦隊週Fleet Week】

時間：6月4日至6月7日（每日10:00–16:00）

地點：Tom McCall河濱公園

【龍舟賽】

時間：6月6日至6月7日（08:00–17:00）

地點：威拉米特河靠近Hawthorne橋

玫瑰節經典活動龍舟賽將再度登場，超過60支隊伍參與競賽，比賽節奏緊湊、氣氛熱烈，免費開放觀賞，也是華人社區熟悉的重要文化活動。

【玫瑰節花車遊行與夜燈巡遊】

時間：6月6日（18:30–22:30）

地點：波特蘭市中心（終點至Lincoln High School）

【趣味路跑】

時間：6月6日17:30

地點：波特蘭市中心（與遊行路線相近）

遊行開始前將舉辦3英里（約4.8公里）趣味路跑活動，延續傳統同時調整時間，讓民眾可以「先跑再看遊行」，增添參與感。