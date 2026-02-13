2026馬年年宵會 2月28日相約俄勒岡會議中心 逛集市 品美食 領紅包 抽大獎 熱鬧過新年

海宴公所贊助免費巴士往返82街鴻發超市

（本報訊）一年一度的大波特蘭華人新春盛會，「2026馬年新春會」將於2月28日星期六上午11時至下午5時，在俄勒岡會議中心（Oregon Convention Center）舉行，地址：777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland。今年的年宵會主題為「飛馬駿騰鞭高舉歡慶新年酒滿斟」，由波特蘭新聞、波特蘭文藝中心（PACC）及中華會館聯合主辦，邀請社區民眾共度熱鬧祥和的馬年新春。

今年大會邀請到波特蘭市長、和多位議員出席馬年新春會在中午舉行的開幕儀式，連同白蓮獅隊多隻瑞獅一同向觀眾們拜年和送祝福。

財神派紅包與抽獎

跟隨開幕式的是最受小朋友們歡迎的財神爺派紅包。今年繼續由主辦單位，波特蘭新聞及中華會館，分別送出共200封紅包予現場的小朋友。活動主辦方今年一如既往地為到場觀眾準備了上百份新年大獎。所有入場觀眾都還可以參與幸運輪抽獎，贏取由數十家本地商戶送出的代金券、禮品卡或禮品；Addias公司特別為觀眾準備了數百張優惠卡，購買運動裝備可享受驚人折扣；順發超市將在現場為到場觀眾大派禮品；舞台表演區的主持人還將與現場觀眾進行有獎問答，並送出禮品或獎券！

精彩演出不停歇

舞台演出陣容強大，上午11時由馬丁路德金小學中文班揭開序幕，Portland Cantonese Play & Learn帶來兒童醒獅，波特蘭婦女聯誼會則以優雅旗袍秀為大家送上新春祝福。中午12時舉行開幕禮，白蓮獅隊精彩登場，財神現場派發紅包，中華學校學生亦將登台演出，共同掀起活動高潮。

下午節目接力展開，1時由頂峰武術學院中班武術表演開場，隨後有波特蘭文藝中心舞蹈班、歡樂舞蹈組及文璐古箏工作室學生演出。2時起，悅姿舞蹈隊、波特蘭婦女聯誼會舞龍賀新歲、竹林國際學校及NWCA華韻藝術團輪番上陣。3時則有魔術表演、木蘭大鼓隊與波特蘭扯鈴隊帶來熱鬧演出。壓軸節目於下午4時登場，由白蓮獅隊呈現高樁舞獅，以及頂峰武術學院高級班武術表演，將現場氣氛推向最高潮。

參展商、市集與美食攤位

今年的市集，攤位眾多、熱鬧非凡。現場有多家非營利組織、政府部門為觀眾提供諸多福利資訊；社區團體攤位為大家帶來水墨畫馬、扎燈籠等各種新年喜慶手工和小禮品；由十多家精選小商戶組成的特色市集，帶來琳瑯滿目的創意商品，絕對讓你逛得盡興；熱鬧非凡的美食攤位更是不可錯過，中餐、點心、燒烤、烘焙、珍奶、麻薯等等人氣商家，滿足各種味蕾期待！

購票信息

門票現已開售，早鳥優惠票每張8美元，僅限威捷中心VG Center購買：8733 SE Division St #108, Portland；現場購票票價10美元再加手續費，三歲以下兒童免費入場。

交通與停車

為方便觀眾，今年主辦方特別爭取到全天5美元優惠停車位，地點位於Liberty Centre Parking（659 NE Oregon St, Portland, OR 97232），距離會場步行即可抵達，價格遠低於周邊停車場。此外，和往年一樣，海宴公所再次慷慨贊助免費巴士服務，方便民眾往返。穿梭巴士將從上午10點半至下午5點30 分之間，往返於82街Eastport Plaza鴻發超市停車場與會議中心之間。觀眾可選擇將車停在停車場內，搭乘穿梭巴士前往會場。

社會各界鼎力支持

此次活動獲得社區各界鼎力支持。主要贊助單位包括Energy Trust of Oregon與華人服務中心；銅贊助單位為Dignity Memorial、順發超市及波特蘭市政府；社區贊助單位涵蓋富康超市、LEEKA Architecture & Planning 建築設計規劃公司、Oregon Historical Society、聯合會計師事務所、David Evans & Associates、香港經濟貿易辦事處以及Taipei Economic and Cultural Office in Seattle；此外，砵崙海宴公所特別贊助活動當日穿梭巴士服務，為民眾提供交通便利。

會場內最受歡的幸運輪抽獎，今本年度的獎品贊助商家包括：快樂小羊火鍋 (Happy Lamb)、祥發超市、Bag O Crab、十秒到雲南過橋米線（SE）、康師傅（Sunnyside）、麵點 (Noodle Point)、Yes Restaurant、楊記燒臘麵家、新強記燒臘、好景燒臘、嘉豐雜貨、富康超市、Chin Cha、東京屋拉麵、魚樂軒、紅茶館、三寶參茸、利民麵包、川越家鄉、New Hing’s、天華餐館、寶華餐館、金馬餐館、Super King 自助餐、鳳城餐館、全記麵家、Wendy Zhen、香港經濟貿易辦事處等。

主辦單位指出，馬年寓意一馬當先、馬到成功。今年年宵會不僅是一場文化慶典，更是一場屬於整個大波特蘭華人社區的團圓盛會。誠邀各界朋友2月28日齊聚俄勒岡會議中心，共同敲響新春鑼鼓，迎接充滿希望與力量的馬年新歲。