2026年社安金上調2.8%　多數退休族每月多領56美元

（本報綜述）美國社會安全局（SSA）10月24日宣布，2026年社會安全金（Social Security）將調漲2.8%，自明年1月起實施，約7,500萬名退休者、殘障人士與遺屬受益人每月平均可多領56美元。

雖然這是對抗物價上漲的重要調整，但對多數依靠社安金生活的民眾來說，實際幫助有限。以目前退休者平均月領約2,008美元計算，上漲後為2,062美元，增加的金額僅能勉強抵消食品、房租或醫療費用的漲幅。

根據勞工部最新數據，全美通膨在9月再度上升，牛肉、房租及藥品價格漲幅明顯。對固定收入者而言，生活壓力持續增加。一位波特蘭退休教師指出：「雖然每月多五十多塊，但我的電費和雜貨支出都比去年多得多，根本追不上漲價速度。」

專家指出，這次調整幅度略高於去年的2.5%，但遠低於2023年創紀錄的8.7%增幅。過去20年社安金平均漲幅為2.6%，今年的調整屬「中等偏低」水準。

老年人聯盟（The Senior Citizens League）執行董事雪儂·班頓表示，許多年長者的實際生活成本上升速度遠高於調整幅度，尤其是醫療、食品與住房開支。「這次的2.8%調整，對許多長者而言仍杯水車薪。越來越多人被迫削減用藥、減少購物，甚至重新工作以補貼生活。」

該組織呼籲政府採用「老年人消費者物價指數」來計算「生活成本調整」，因目前的計算方式（主要依據在職人群的消費模式，未能反映老年人實際支出結構。

另外，社會安全局同時宣布，2026年起用於計算社會安全稅的最高收入上限將從176,100美元提高至184,500美元，也就是說，超過這個金額的收入部分將不再被徵收社會安全稅。

對普通民眾而言，這次調漲固然象徵政府在通膨壓力下的補救措施，但現實仍殘酷——超市價格、租金與醫療開銷遠超漲幅。許多受益人坦言，「錢是多了，但生活並沒有變得輕鬆」。

總的來說，這次2.8%的調整或能暫時緩解部分支出壓力，但在高通膨與高生活成本的環境下，對大多數依賴社安金生活的美國家庭而言，仍難真正「鬆一口氣」。