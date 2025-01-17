新春行大運 蛇年新春會 2月1日會議中心開鑼!! 優惠門票现已開始發售

(本報訊)由波特蘭新聞、波特蘭文藝中心以及中華會館聯合主辦的「蛇年新春會」將於2月1日星期六上午11在俄勒州會議中心(777 NE Martin Luther King Jr Blvd)展廳A内舉辦！

隨著漢服文化越來越多人留意，大會呼籲進場人士盡量穿上中式服裝参予，讓大家起為本地社區推廣中華文化出一分力。同時，有興趣装扮一番並赢取現金大利是的男士女士和小孩們，新春會為您準備了 ”漢服之星比賽”，並得到《美國中融保險公司》的大力贊助，成人組勝出者可獲得三百元現金大利是，兒童組勝出者可獲得一百元現金大利是。

至於演出方面，今年的演出團體節目更勝往年，包括波特蘭婦女聯誼會的打鼓舞龍和舞蹈、歡樂舞蹈組的中國舞、波特蘭文藝中心舞蹈班、King學校中文融入班、中華學校學生、波特蘭中文學校扯鈴、文璐老師與學生的古筝、頂峰武術以及剛獲得全美高椿舞獅第三名的白蓮龍獅隊表演高椿舞獅等。

今年参展的商號超過60個，包括吃的玩的、銷售小禮品以及推廣業務的。數十家本地商號送出購物券作為幸運輪禮物，讓入場觀眾們新春行大運。

今年大會備有穿梭巴士，整天往來82街和會場，方便各界到場参加。上落巴士地點在Eastport Plaza 郵局對面的停車場内，駕車到來乘巴士的觀眾可将您的車子停在停車場内，首班巴士将於早上10時半開出，最後一班巴士由會場回程的巴士将於5時半開出。

蛇年新春會門票每位10元，預售票每位8元歡迎到威捷中心購票，地址:8733 SEDivision St.#108(魚樂軒旁)。歡迎查詢團體，請電503-709-1728。