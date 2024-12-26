2025年最低工資調整 俄勒岡最低工資或破16美元

(本報綜述)自2009年以來，美國聯邦最低工資一直維持在每小時7.25美元，但2025年，超過20個州將實施新的最低工資標準。其中，近12個州的最低工資將達到或超過每小時15美元。

俄勒岡州的最低工資則將於7月起上調，目前，俄勒岡州的最低工資根據地區不同而有所差異：

波特蘭都市地區 （Urban Growth Boundary）：每小時45美元

（Urban Growth Boundary）：每小時45美元 標準地區 （Standard Counties）：每小時20美元

（Standard Counties）：每小時20美元 非都會地區（Nonurban Counties）：每小時20美元

根據州政府的規劃，2025年7月的調整將基於通貨膨脹率進行，具體數字將於接近調整日期時由俄勒岡州勞工部確定。專家預測，波特蘭地區的最低工資可能會突破每小時16美元，而其他地區也有望隨之上漲，進一步縮小與全國最高工資標準的差距。與聯邦最低工資仍停留在7.25美元的水平相比，俄勒岡州已走在全國前列。隨著7月的上調實施，更多當地居民將能從中受益。對於生活成本較高的波特蘭地區，這一改變尤為重要。

此外，此次全國范圍上調後，華盛頓州將成為州級工資最高的地區，最低工資升至每小時16.66美元。加州、康涅狄格、新澤西和紐約的州級最低工資也將保持在15美元以上。而在特拉華州、伊利諾伊州和羅得島，最低工資將首次達到15美元。

馬里蘭州和馬薩諸塞州雖未規劃2025年的調整，但目前的最低工資已達15美元。此外，一些城市和縣的最低工資甚至高於州標準，而特定行業（如小費工作者）可能面臨更低的工資標準。

另外21個州在2025年不會調整最低工資，其中多數州的標準與聯邦7.25美元持平或更低。例如，喬治亞和懷俄明的州級最低工資僅為5.15美元，而阿拉巴馬、路易斯安那、密西西比、田納西和南卡羅來納州甚至沒有設置州級最低工資標準。根據《公平勞工標準法》，這些州的雇主必須支付聯邦最低工資。

目前尚不確定聯邦最低工資是否會在2025年調整。特朗普在12月曾表示，7.25美元是一個「過低的數字」。參議員伯尼·桑德斯則呼籲將最低工資提高到每小時17美元，他在一次採訪中強調，「數百萬人正在掙扎於飢餓工資的生活，無法負擔住房或為孩子提供充足的食物。」