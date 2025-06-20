2025國際藝術大展在東京都美術館舉行 陳文仕 湯桂芳 汪文 趙漢興藝術作品榮獲嘉獎

（本報記者俄廣才報導）由日本國際藝術研究院主辦，美國俄勒岡中國藝術家協會、日中國際繪畫協會、香港藝術協會、以及東京丸井藝術株式會社等協辦的第十八屆「國際藝術大獎展」，於當地時間5月29日在日本東京都美術館舉行。

俄勒岡中國藝術家協會副會長陳文仕、常務理事趙漢興等應邀出席了開幕典禮。

本屆展覽匯聚來了自十五個國家及地區的近四百件作品，涵蓋水墨畫、書法、油畫、版畫、雕塑、攝影、工藝品等多個藝術門類，呈現出多元、交融的國際藝術圖景。主辦單位不僅邀請了海內外享有盛譽的藝術家參與，還特別設立專題展區，展示多位藝術名家的代表性作品。藝術家之間的對話、文化之間的碰撞，使這場展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一場跨文化交流的藝術之旅。

本屆國際藝術大展中，俄勒岡中國藝術家協會副會長陳文仕的版畫作品「大雪之夜」獲得『藝術創作大獎』，常務理事湯桂芳工筆畫「君子圖 – 荷」獲得『國際和平獎』，常務理事趙漢興國畫「年年有餘」獲得『銅獎』，常務副主席汪文工筆畫「荷塘」獲得『佳作獎』。

2023年，俄勒岡中國藝術家協會與日本國際藝術研究院正式締結友好會院關係，成為國際藝術大展的協辦單位之一。這是俄勒岡中國藝術家協會藝術家們連續四屆參加該藝術大展，其參展作品突顯了美西地區獨特的文化內涵與審美取向，深受好評並榮獲嘉獎。

本屆展覽中，陳文仕的版畫作品「大雪之夜」和湯桂芳工筆畫「君子圖 – 荷」，被日本國際研究院永久收藏。