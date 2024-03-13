俄勒岡「漢語橋」預選賽四月六日舉行 現已開始接受報名 歡迎學生積極參加

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡州中國理事會（OCC）與波特蘭國際學院（PIA）共同舉辦的，2024年度「漢語橋」中文大賽俄勒岡州預選賽現已接受報名。

這是一項專為非中國國籍，包括參賽者父母在內母語非漢語或漢語方言的，需要在俄勒岡州註冊和認證的學校就讀中文課程的、學前班至12年級的學生以及大學生舉辦的漢語水平比賽。

本次比賽為俄勒岡州學習中文的學生提供了一個競技平台，通過演講和各種技能展示他們的語言能力和文化才華。對於俄勒岡州的學前班和大學學生來說，這是一個提高中文能力的好機會。

演講題目包括中文的獨特魅力、探索中國語言、文化和歷史等各個層面，提供大量機會展示參與者的語言技能、文化理解力和對語言細微差別的鑒賞力。如：1、文化意義：討論中文如何與中國豐富的文化遺產交織在一起，探索傳統、習俗和歷史背景；2、語言美學：突出漢字的視覺美感和書法的優雅；3、文學和詩歌：分享中國古典文學和詩歌的範例，強調這些文學形式的藝術性和情感深度；4、對全球文化的影響：討論中文的全球影響、對國際文化的貢獻以及在全球化世界中日益增長的重要性；5、傳統藝術和手工藝：探討繪畫、書法、茶藝和傳統音樂等中國傳統藝術的風采；6、禮儀和節日：探索中國的節日和儀式如何體現中國文化的優雅，強調習俗和禮儀的意義；7、傳統服飾：討論旗袍或漢服等中國傳統服飾的美感和象征意義，以及它們如何為中國文化的整體優雅做出貢獻；8、哲學影響：探索儒家、道家和佛教等中國哲學的風采，以及它們對塑造文化價值觀和行為方式的影響；9、建築奇跡：突出中國傳統建築的典雅，包括古寺、園林和歷史建築；10、烹飪藝術：討論中國美食的復雜性，強調口味的多樣性、烹飪技巧以及各種菜肴的文化意義；11、當代文化表現形式：探索現代中國文化（包括電影、文學和藝術）如何在與時俱進的同時繼續體現優雅；12、語言學習之旅：分享學員學習中文過程中的個人軼事或經歷，突出挑戰、收獲和感悟等。

所有參賽選手都將獲得由主辦方和贊助商頒發的 2024年俄勒岡州“漢語橋中文比賽”獲獎證書。四個分項（學前班、小學、初中和高中、大學）的優勝者將分別獲得非獎金獎品。

以“中文的獨特魅力”為主題的演講，包括3分鐘簡短的中文自我介紹，2分鐘才藝表演。學生可以選擇表演中文歌曲、音樂、舞蹈、民間藝術、雜技、樂器、書法、剪紙、功夫、烹飪等。

學生不得攜帶手稿或使用任何其他輔助手段，如幻燈片、圖畫、圖片等，參加預先錄制的視頻和現場比賽。學生應自己撰寫演講稿，可由老師或朋友修改和校對。

請中文教師將推薦學生的預錄視頻和已簽署的《參賽同意書》提交至： *protected email* 。

提交預先錄制的演講和才藝表演以及簽署的參賽同意書的截止日期： 2024 年3月22日晚上11時59分。

現場比賽日期與時間：2024年4月6日（星期六）上午9時30分至下午2時，地點：22689 SW Pine Street, Sherwood, OR 97140。

每組的優勝者將參加定於 2024 年夏末在舊金山舉行的2024年“漢語橋”世界大學生中文比賽。獲得地區賽第一名的選手將獲得參加2024年秋季“漢語橋”世界大學生中文比賽的資格。

了解相關詳情，請瀏覽本屆預選賽官方網站：​​https://www.oregonchinacouncil.org/2024chinesebridgeor。