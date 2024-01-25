2024 龍年年宵會整裝待發

2月3日俄勒岡會議中心展廳E與你迎龍年

本地商家送出數百份禮品給幸運輪抽獎

贊助商順發超市 奇美食品現場大派食品

財神爺向小朋友大派紅包

砵崙海宴公所贊助免費巴士整天穿梭會場與82街

（本報訊）波特蘭新聞和波特蘭文藝中心以及俄勒岡州中華會館再度攜手，為大波特蘭地區的華人和社區帶來一年一度的迎新春大型慶祝活動－2024 龍年年宵會。今年活動將在俄勒岡州會議中心，E展廳內舉行。歡迎各界朋友到來行大運。

每年這項活動，已成為了不少華人朋友每年相聚和互相祝賀的場地。一如往年，場內有展銷攤位，有來自政府不同部門的攤位，為大家提供各種與的資訊服務，也有售賣小手工藝的攤檔，在這些活動，當然少不了美食，也有到家中文學校的師生們為大家準備好不同的文化手工，學習和體驗中國的新春文化。所有這些節目，動員過百人，定能讓觀眾們開心一整天。

大會開幕禮安排在中午12時，到時，白蓮龍獅隊將表演舞龍和舞獅，再加上財神爺大派紅包。連串的賀年歌舞，為觀眾營造出春節的氣氛。

今年的演出單位包括有：盡顯中國優雅文化特色的波特蘭婦女聯誼會、歡樂舞蹈組的中國舞、勢如破竹的白蓮獅隊、精彩的李氏公所舞獅隊以及為大會加添熱鬧的木蘭女子大鼓隊。至於學校方面，有波特蘭中文學校扯玲隊、波特蘭文藝中心舞蹈班、King學校中文融入班、中華學校學生、Woodstock中文班學生、Xstream國林國際學校、俄勒岡藝術體操舞蹈學院，Winnie舞蹈學院以及PDXRBD rhythmic Gymnastics等。本地華人歌手侯婷婷亦會為大家顯唱賀年歌曲。

美食攤位方面，今年增加了一些特色甜點，包括有提供點心麵飯的紅茶館、提供燒烤美食的有間燒烤、著名的台式甜品店－鮮芋仙、專售亞洲口味冰淇淋的Nunny & Pheebs、以及專售麻薯甜甜圈和飲料的Mochinut等。禮品

極受歡迎的幸運輪大抽獎，今年本地的商家共送出數百份禮品卡或禮品。贊助禮物卡的商家包括：快樂小羊、新洋食品、祥發超市、加豐食品、富記雜貨、魚樂軒、紅茶館、寶華海鮮餐館、五味館、天虹餐館、好景麵家、Sushi Yummy、麵點、利民麵包店、三寶參茸海味、FJ Buffet、鳳城酒家、全記麵家、金馬酒家、悅龍酒家、東京拉麵等。

大會再次獲得砵崙海宴公所贊助免費巴士，整天往來82街和會場。巴士將會在Eastport Plaza商場郵局對開的停車場上落客，乘巴士的觀眾可將車停泊在停車場內。首班巴士將於早上10時半開出，最後一班巴士由會場回程的巴士將於5時半開出。

龍年年宵會門票每位10元，預售票每位8元，歡迎到威捷中心購票，地址：8733 SE Division St.,#108（魚樂軒旁）。歡迎查詢團體票，請電503-709-1728。

龍年年宵會時間：2月3日，由上午11時至下午5時。

龍年年宵會贊助機構和商企如下：金贊助：TriMet公司；銀贊助：華人服務中心、Diginity、River View；銅贊助：順發超市、新洋食品公司、奇美食品；翡翠贊助：聯合會計師事務所、APANO、JHC Companies、LEEKA Architecture & Planning、Davis Wright Tremaine律師事務所、Travel Portland（波特蘭旅遊局）、香港經濟貿易辦事處、駐西雅圖台北經濟文化辦事處、都會局議員Duncan Hwang。