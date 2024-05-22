2024波特蘭玫瑰節5月24日周五正式開幕

(本報訊)5月24日週五，一年一度的「波特蘭玫瑰節」正式開幕！

5月24日下午5點至晚上10點，市中心濱河公園舉辦盛大的開幕儀式，當晚還有精彩的煙花秀，為玫瑰節揭開序幕。開幕剪彩於5點進行，現場有各種美食攤位、遊樂設施、現場音樂；煙花秀將於晚上9:50開始，最佳的觀賞地點位於「CityFair」內。

玫瑰節期間，「CityFair」入場票價單日票為11元，節日通票為25元。詳情請見https://www.rosefestival.org/tickets 。

本年度的玫瑰節有以下幾個不容過錯過的亮點：

5月24日至27日：24日下午3點至6點，在Director Park公園的噴泉內(815 SW Park Ave)進行橡膠小黃鴨漂流儀式，到場遊客可以挑選自己喜歡的鴨子；24日下午5點開始，玫瑰節開幕儀式和煙花秀；連續幾日都會舉辦俄勒岡釀酒節，開放兒童遊樂設施，小丑等各色卡通人物也會到場與遊客互動。

5月31日至6月2日：市中心星光之夜商販夜市開市，6月1日在SW Naito Pkwy附近有燈光遊行，同日還在先鋒廣場舉辦樂隊表演。

6月7日至9日：玫瑰節艦隊週開幕，屆時將有各種船隻的盛大遊行；由OMSI主辦的花車巡遊將在6月8日舉行，同日還將在Willamette河舉辦賽龍舟活動。

更多活動詳情和時間安排，請您訪問波特蘭玫瑰節官網https://www.rosefestival.org/。